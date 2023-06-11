員工沒接電話！老闆「果斷報警」救了他一命

▲張姓老闆因為員工沒接電話、沒來上班，於是到租屋處查看，結果救了對方一命。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

浙江省衢州市某炸雞店的張姓老闆日前發現，一向準時上班的員工沒有到場、打電話也不接，在租屋處外敲門同樣無人回應，情急之下打電話報警，沒想到破門後發現員工倒在地上、意識有點不清，最後將人送醫，成功救回一命。

綜合陸媒報導，黃姓男子是衢州某炸雞店的員工，平常上下班相當準時，從不遲到早退，不過黃男6日的表定上班時間沒到場，撥打電話也無人接聽，嚇得張姓老闆立即衝去租屋處找人。

張男持續敲門，卻無人回應，於是立刻報警處理。員警趕到現場，將耳朵貼在門上，聽到屋內有微弱的敲打聲，卻遲遲無人應門，加上內門防盜鎖已鎖上，房東無法打開，只好聯繫開鎖公司來拆除。

破門進入後，一眾人員看見黃男全身只穿一條內褲，倒在地上意識不清，房內則是門窗緊閉、相當炎熱。所幸不斷拍打、叫喊以後，黃男略為甦醒，聽到員警詢問「要不要喝水」，也微弱地點了點頭。

後來救護車到場，黃男被送上擔架，到醫院搶救後恢復了健康。醫師診斷後研判，可能是因為天氣炎熱、空氣不流通，導致突發性中暑，所幸及時發現，否則恐怕會釀成大禍。