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端午連假首日4500人留宿綠島　用電量創新高打破42年歷史

▲綠島用電創新高。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲綠島用電創新高。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

端午節連續4天假期，國人除了選擇出國旅遊擠爆桃園中正機場外，擁有美麗海岸與碧綠藍天的綠島成為國內渡假的首選。在連假的第一天，6月22日前往綠島的15個船班和3個航班班班客滿，預估當天進島人數超過3563人，留島遊客則達到4500人。近日的高溫悶熱天氣導致當天晚上22:19的用電量達到5926瓩，創下台電接管綠島電廠42年以來的歷史新高紀錄，比去年7月16日的最高負載5739瓩增加近200瓩。

台電台東區處營業處長邱雲祥表示，儘管綠島的用電量創下歷史新高，但鑒於去年創下新高的經驗，台電今年已經有所準備。在6月之前，台電已完成所有機組的維修工作，確保所有機組能夠正常運轉，並緊急租用了2部機組，可增加2,400瓩的供電能力。目前僅有6部發電機（包括1部租賃機組）運轉，還有1部1500瓩的機組及1部1200瓩租賃機組隨時待命備用。台電對於今年夏天綠島地區的供電穩定充滿信心。

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至於距離綠島僅60公里的另一座美麗島嶼蘭嶼，船班相較於綠島較不頻繁，遊客數量也較少。22日的用電負載為4,917瓩，尚未超過去年4966瓩的紀錄，台電也在密切關注供電狀況。

台電呼籲遊客在離島旅遊時使用冷氣時，將溫度設定在最舒適的26度，並搭配電扇使用。離開房間時請記得關閉冷氣，節能又環保，為地球盡一份心。

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