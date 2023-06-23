瘋電影／蟻人與黃蜂女：量子狂熱　一家都可以變螞蟻

文／賴賴

瘋言瘋語：

娛樂片，為何感覺整體大綱跟變形金剛有點類似，都是要找到什麼然後就可以去幹嘛，大概就是這樣的設定，壞人要來找什麼，就把神偷蟻人威脅了，過程的電腦設定佔據百分之八十，也就是一部電腦特效電影，劇情情感流動設定都很一般，但是大綱就是家人不要吵架，夫妻不要離婚，和樂融融什麼困難都可以克服。

有孫悟空可以變出徒子徒孫的橋段，蟻人也可以，這次最大驚喜莫過於阿罵蜜雪兒怎麼還是可以這麼美，原來是來自外星，這樣就說過去了，雖然已親情老梗從頭到底重複使用，不過給小孩子看的也是OK啦，讓家長無法挑剔的設定，就是娛樂片打發時間OK。

片 名：蟻人與黃蜂女：量子狂熱

英文片名：Ant-Man and the Wasp: Quantumania

類 型：動作、科幻、喜劇

上映日期：2023-02-15

片 長：02時04分

導 演： 派頓瑞德(Peyton Reed)

演 員： 伊凡潔琳莉莉(Evangeline Lilly) 、 保羅路德(Paul Rudd) 、 強納森梅爾斯(Jonathan Majors) 、 蜜雪兒菲佛(Michelle Pfeiffer) 、 比爾默瑞(Bill Murray) 、 麥可道格拉斯(Michael Douglas) 、 凱瑟琳紐頓(Kathryn Newton) 、 朴藍道(Randall Park) 、 寇瑞史多(Corey Stoll)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

超級英雄搭檔「蟻人」史考特與「黃蜂女」荷普重返大銀幕再度搭檔攜手出擊，偕同荷普的父母、前神盾局科學家皮姆博士與「第一代黃蜂女」珍娜，以及史考特已長成亭亭玉立青少女並亦具科學家頭腦的女兒凱西，這個意外組成的一家人更始料未及誤入神秘宇宙「量子領域」，卻也得以在其中探索並與奇異生物互動，展開一場超越他們想像極限的精采冒險！

【關於電影】

本片卡司原班人馬再度聚首，獨特兼具偶像派小生與王牌笑匠身分、並曾被時人雜誌選為地表最性感男人的「凍齡熟男」保羅路德，再以絕佳喜感飾演蟻人，《LOST檔案》與《哈比人》當紅女星伊凡潔琳莉莉再度與他完美搭配化身黃蜂女荷普，近年鮮少接戲的資深金獎影帝麥克道格拉斯再度飾演黃蜂女老爸、前神盾局科學家皮姆博士，依然活躍於影視圈的資深金獎影后蜜雪兒菲佛也再度飾演皮姆妻子兼第一代黃蜂女珍娜，在熱門影集《美麗心計》與恐怖喜劇《換人殺砍砍》中表現傑出的亮麗新秀女星凱瑟琳紐頓加入成為新成員，雀屏中選飾演長大後的蟻人女兒凱西。而令人矚目的大反派「征服者康」則找來強納森梅傑斯擔綱漫威宇宙繼「薩諾斯」後的超級大魔王重要一角。

▲蜜雪兒阿嬤過去曾經闖禍，非常害怕量子宇宙，該來的還是要來。

▲這次的壞人非常弱，很愛哭。

▲夫妻最後和好了。

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