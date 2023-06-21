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瘋電影／變形金剛：萬獸崛起　外星人來平衡膚色法規

文／賴賴

▲▼變形金剛：萬獸崛起。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

雖然沒有變形金剛太多的記憶，但是無敵鐵金剛卻不少，這種穿著機器人的大隻機器人，就是娛樂片，光這造型打架就很好看，而有變形猩猩就有驚喜，其中人類的腳色是一個愛弟弟的哥哥，這絕對是好萊塢劇本公式的設計，一個會救小貓的遲到男主角，一個為了照顧弟弟賺錢養家的好哥哥，不管他做什麼不夠好的事情都會被原諒，美女也應該喜歡這種帥哥，所以就是娛樂片的設定。

劇情線很簡單，沒什麼好特別說的，就是外星人要回家，但是外星人被外星敵人佔領，搞到地球來闢戰場，打得很厲害，卻都沒有任何政府發現，原來早就在政府掌握下監視了，整體感是好看的，劇情簡單，單純就是看無敵鐵金剛打架的娛樂片。

片　　名：變形金剛：萬獸崛起
英文片名：Transformers: Rise of the Beasts
類　　型：動作、冒險、科幻
上映日期：2023-06-07
片　　長：02時07分
導　　演： 小史蒂芬卡普爾(Steven Caple Jr.)
演　　員： 楊紫瓊(Michelle Yeoh) 、 彼特戴維森(Pete Davidson) 、 安東尼拉莫斯(Anthony Ramos) 、 朗帕曼(Ron Perlman) 、 多米妮可斐許巴克(Dominique Fishback) 、 露娜羅倫維萊斯(Luna Lauren Velez) 、 彼得汀克萊傑(Peter Dinklage)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：派拉蒙

劇情大綱

再度以精彩刺激的動作場面及氣勢磅薄的宏偉奇觀捕捉全球影迷的想像力，《變形金剛：萬獸崛起》一片將帶領觀眾回到1990年代，跟著博派變形金剛展開一場橫跨全世界的冒險旅程，並且介紹一個全新品種的變形金剛－強大金剛－加入博派變形金剛與狂派變形金剛之間在地球上的大戰。

《變形金剛：萬獸崛起》一片由小史蒂芬卡普爾執導，安東尼拉莫斯及多米妮可斐許巴克領銜主演。

▲▼變形金剛：萬獸崛起。（圖／yahoo）

▲平衡種族問題只有靠外星人來撐票房。

▲▼變形金剛：萬獸崛起。（圖／yahoo）

▲好萊塢電影的有色人種比例規定，已經很明顯的落實在每部電影中。

▲▼變形金剛：萬獸崛起。（圖／yahoo）

▲比例上，有色人種無法創造大票房，但電腦特效可以。

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