靈鷲山「無我之道」營隊　心道法師：主觀強是苦的源頭

文／柯玫如、賴芃縈

▲三天兩夜無我之道營隊圓滿，學員收穫滿滿。

闊別疫情2年後，6月2日至4日，靈鷲山教育院首次在靈鷲山聖山寺，舉辦為期3天2夜的無我之道」課程實體營隊，雖然行前遇到瑪娃颱風增添不少變數，仍有近百人抱持非參加不可的決心，期盼親自與法師面對面學習課程，令人感動。

這次營隊是「無我之道」為靈鷲山四期教育「阿含期」舉辦的進階課程，參加學員必須先完成初階課程「初轉之法」，才具備報名資格。短短3天，靈鷲山5位授課法師傳授悟道心法，精彩生動解說佛陀「無我」的教導、生命輪迴的緣起，以及學習熄滅渴愛與苦。領眾如實了知生命實相，傳授「無我」的解脫智慧，以捨離重擔，獲得快樂的生命。

法師們還設計口訣，讓艱澀的佛法名相方便記憶，學員契入後法喜滿溢，深表慶幸有善知識的引領，才能持續走在修學之道，不斷增長智慧。

混齡學習是營隊最大特色

「混齡學習」也是此次營隊是最大特色，報名學員年齡層跨度很大，從21歲到77歲都有。年輕學員說，這是第一次跟著年長者一起學習，學習過程感受很特別，聽到許多年長同學分享生命體會與經驗，如獲至寶，讓他們對於「無我之道」的法教內涵，及佛法智慧有更深刻的體認。

營隊一開始，靈鷲山三乘佛學院副院長淨華法師以聞法殊勝的「五圓滿」教義勉勵學員。五圓滿包含一、上師圓滿、二法圓滿、三、時圓滿、四、眷屬圓滿、五、處所圓滿。能夠到此參加營隊課程，必須擁有上述的5種圓滿，缺一不可，才能有福報在此聽聞法教。因此，要以感恩的心，觀照這3天2夜獲得的一切，並將所學的佛法智慧，分享給周遭的親朋好友，期望能為他們帶來正面的影響和啟發。

靈鷲山開山住持心道法師也開示學員，學習「阿含」課程，要認真探究，「阿含」是學習佛法的基礎，若基礎沒打好，往上不易連結增上。學習「阿含」可以了解我們與色界和現象界的關係，如何了解外在的一切，與我們之間的關係，這不只是學習，這是理解生命之道。

師父（心道法師）說，從小就了解學習「阿含」是一條正確的路線，學習到的知識可以成為我們待人處事的工具；而「阿含」不是課外讀物，是生命的讀物，若不讀它，便不知生命是什麼？

「無我之道」的生活是什麼生活呢？不要主觀那麼強，什麼都是「我」為主，這個就是苦的開始，「無我」的生活，處處要能夠以「大我」著想，我們有福報能在這裡學習「無我」，是祖上有德，好好學，度自己也度別人，這便是大圓滿。

學員心存感恩 練習覺察每個當下

課後學員的分享心得言之有物，他們感謝能有此因緣參加營隊，感謝所有工作人員、志工及辛苦備課的授課法師。學員分享，由外境觸發我的感受，要盡快回到原點，因為心才是自己的主人，別被外境左右；自我的夢工廠，不過都是心念執著造作，我們一直誤把這些當做是「我」，任假做真，事實上，修行不過是揭開「心」的戲論，認取真相而已。

也有學員說，我們不能改變外境現象，但可以改變看見現象的角度，改變接觸外界的心；只要斷開受就可以減少愛，就可以保護自己，所有的造作都是自己，所有的業都有因而來，不斷練習覺察自己每個當下。

法師期勉學員心存感恩，感恩有上師教導、有佛陀留下的殊勝法教，並由授課法師指導獲得正法，感恩此時此刻沒有天災人禍，疫情得以控制；感恩家人支持才能讓自己在此無後顧之憂；感恩前人捐獻蓋廟，才能讓今日的我們，能有此舒適的環境學習。

▲必須上過初轉之法才能來報名無我之道營隊，用功不分年齡，營隊充斥著用功的學生。

▲課程圓滿，學員急欲與授課法師合照留念。

▲心道法師的圓滿開示，繼續加強對無我之道的理解並回答學員的提問。



四期教育下學期線上課程可以報名了

2023靈鷲山四期教育課程總覽

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