瘋電影／女聲我最美　軍嫂合唱團遍布全球

文／賴賴

瘋言瘋語：

劇情平淡得正像是普通家庭主婦的生活瑣碎，而這群家庭主婦卻是英軍之妻，所以她們的日常生活增加了丈夫生命風險，如何凝聚軍眷的力量，於是她們組成了合唱團，這種不必花太多成本，又可健身和建立健康的社交關係，由於是真實故事，最後一幕很感動。

電影流暢，不大電影的電影，比較像是單元影集的劇本，電影成本也不高，集中在軍眷居住區域，不論在任何時刻，有朋友都是比較安全的，雖然人與人之間就是會有摩擦衝突，但只要有以愛為名的基礎，就不容易破碎，電影中不論是夫妻、朋友都會有不愉快的時刻，越親近，矛盾產生越容易，電影給了一個非常良好的化解吵架的範本，整體感是不錯看的，適合打發時間的一部電影。





片 名：女聲我最美

英文片名：Military Wives

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-04-10

片 長：01時52分

導演：彼得卡坦尼歐(Peter Cattaneo)

演員：克莉絲汀史考特湯瑪斯(Kristin Scott Thomas) 、 葛瑞格懷斯(Greg Wise) 、 傑森佛萊明(Jason Flemyng)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：采昌



劇情大綱



她們用歌聲感動全世界，讓大家唱出最美麗的聲音

一群軍人前往阿富汗駐軍，凱特（克莉斯汀史考特湯瑪斯飾演）與麗莎（雪倫霍根飾演）身為高級軍官的妻子，同時也經營起「軍妻俱樂部」。兩人雖是認識多年的好友，卻又因為彼此過度強勢，常常在眾人面前一言不合，加上其他軍妻們又將心思放在遠方的丈夫身上，讓整個俱樂部宛如一盤散沙。

某天，有人提議組成合唱團，甚至打算在重要的紀念典禮上演唱…。究竟這群從來沒有練過歌唱，甚至連上台都會怯場的女性，如何在短時間內克服心理障礙，勇敢站上大舞台，唱出自己最美麗的歌聲？甚至還吸引國際媒體關注，引發全球性的響應運動呢？

▲剛開始五音不全烏合之眾。

▲相處得越緊密，感情也越深刻。

▲不但能夠發惠健康社交，還能互相勉勵關懷成為大家庭。

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