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送給自己最好的禮物／走進一場營隊，卻把自己丟失

文／曹文

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山聖山寺

因為這兩年疫情的影響，靈鷲山四期教育的實體課程也隨之停辦了兩年，然而，也隨著時代潮流，非常有效率地陸續改為線上數位課程，讓求法心切的信眾在徬徨無助的紛亂時期依舊能夠堅持於佛法的修學之路。原本，世界趨勢加快腳步走上了雲端與虛擬，看似也無礙，大家仍然可以找到各種方式持續精進，只是，雲端飄渺，學法之果似乎也愈來愈虛實不清。

所幸，諸佛菩薩保佑，疫情終於在今年獲得舒緩與解套，政府的各種管制與限制也紛紛走入歷史，而原本即將滅絕的實體課程，終於突破重重困難，再次新生。當靈鷲山四期教育《無我之道》的實體營隊活動一經公告，便立刻收到眾多來信報名，也讓人見證佛法的力量，以及眾生渴求佛法救度的心。

末學與有榮焉，竟能以觀察員身份參與這場難得的盛會。於是帶著期待與些許惶恐的心情，在颱風過境後一掃陰霾的晨光中，朝著驕陽的方向，踏上久違的靈鷲山聖山寺。

滿是驚喜的安排

報到時，便發現四處瀰漫著歡樂的氣氛，有別於心中刻版的印象，原以為在佛法學習的過程中，總是充滿了嚴肅與苦悶，誰知會有這樣愉悅的場景出現。果然，在接下來一天密集的課程與活動中，同樣是處處充滿了驚喜，不但有緊湊的學習，更有充滿趣味的活動與遊戲來加深學習的印象，即使第一堂課就直接挑戰學員想想自己是誰，接著在剖析五取蘊的議題下，每個人從執著自我的心態中，慢慢開始理解這個看似堅固的身心，原來可能竟是如露亦如電。

第二天的課程愈發豐富，除了不斷深入挑戰學員對自我身心的執著，更加入十二因緣法的解說，讓人明白原來生死輪迴的面貌都在一念之間，卻都因為自己執著的愛取有，讓自己的無明愈發茁壯，導致在苦境中輪迴不止，找不到出路。「此有故彼有、此生故彼生」的緣起關聯深深烙進腦海中，只要能夠找到源頭的關鍵，有人當下就能解脫。而我們，看似聽懂了，手舞足蹈地作著筆記，然後在下課鐘聲響起時，又被點心與咖啡的香味吸走，三魂六魄依舊老老實實地牽著這個色身，毫不知覺地再次被外境綁架，卻甘之如飴。難啊，要修啊！要不斷修啊！法師剛才課堂中聲嘶力竭地提醒的餘音依舊繚繞，希望這個法音可以持續三日，甚至多日，終至有一天，會突破我們內心堅固的城牆，為無明注入一絲曙光。

還有更長的路要走

最後一天課程的重頭戲無外乎就是心道師父的開示。他在百忙之中撥冗為這些學員開示說法，足見心道師父對四期教育的重視。他雖然言簡意賅，總是將複雜的佛法以最親民且直白的方式來為信眾解惑，卻是語重心長，深怕大家無法理解，就這樣傻傻地繼續被五蘊牽著鼻子走。心道師父近年對四期教育的用心與企盼，更像是慈父一般，希望用盡所有方法將我們這些孩子們救出火宅之外，讓我們看懂，讓我們不再被外界束縛，剝去層層外衣，找回真如自我。

走進一場營隊，原本有很多的想像，當然也有很多的自以為是。誰知，在三天法雨的洗禮下，像是脫去了一層皮，一個看似熟悉的自我，仿佛離我而去，而留下來的還有幾個我？我不得而知。唯一可以肯定的，在接下來繼續學習的路上，會有更多的自我慢慢選擇退場，直到最後，希望有一天，那個被隱藏在深處、原本清淨無礙、不生不滅、能生萬法的自性，終會被尋獲。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲心道法師極重視四期教育。

▲▼靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

▲三天兩夜無我之道課程收穫滿滿。

四期教育下學期線上課程可以報名了
2023靈鷲山四期教育課程總覽
#報名四期教育課程：https://edu.ljm.org.tw/edm/2023ljmclass_allist_edm.html

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