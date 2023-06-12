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瘋電影／玩命關頭X　史上最強的一輛車

文／賴賴

▲▼玩命關頭X　。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這是眾星拱月的娛樂片，劇情邏輯都不必太重視，主要看點不外乎是一次排開的大卡司助陣，和超強的特技安排，不論是飛機、直升機、路上的汽車特技，夾帶了擄人，搶救和各種危險的橋段，相當驚艷有驚喜，透過電腦的幫忙，沒有做不到的創意，看得很過癮。

特別是卡司整齊，許多一部電影才看得到一眼的一線大排，都出現在橋段中，如傑森史塔森、布麗拉森、莎莉賽隆、約翰希南、海倫米蘭和驚喜出現的蓋兒加朵，而場景囊括了梵諦岡、葡萄牙、義大利、北極、巴西，排場之豪華，跟賀歲片一樣，劇情走到最後時，給了一個很大的進廣告時間，天啊，沒完耶，還有續集，這實在是太刺激了，很過癮，很有誠意，莎莉塞隆的那場打戲，太強了，好看。

片　　名：玩命關頭X
英文片名：Fast X
類　　型：動作、冒險
上映日期：2023-05-17
片　　長：02時21分
導　　演： 路易斯賴托瑞(Louis Leterrier)
演　　員： 馮迪索(Vin Diesel) 、 莎莉賽隆(Charlize Theron) 、 布麗拉森(Brie Larson) 、 傑森摩莫亞(Jason Momoa) 、 海倫米蘭(Helen Mirren) 、 傑森史塔森(Jason Statham) 、 麗塔莫瑞諾(Rita Moreno) 、 蜜雪兒羅莉葛茲(Michelle Rodriguez) 、 娜塔莉艾曼紐(Nathalie Emmanuel) 、 喬丹娜布魯斯特(Jordana Brewster) 、 約翰希南(John Cena) 、 麥可魯克(Michael Rooker) 、 史考特伊斯威特(Scott Eastwood) 、 姜成鎬(Sung Kang) 、 丹妮拉梅爾基奧(Daniela Melchior) 、 泰瑞斯吉布森(Tyrese Gibson) 、 路達克里斯(Ludacris)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球


劇情大綱

迎向終點，就此開始。

《玩命關頭X》是《玩命關頭》系列的第十部電影，也為這個影史上最具話題性和最受歡迎的全球電影系列，揭開最後的篇章。《玩命關頭》系列現在已經邁入第三個十年，但同樣的核心演員與角色卻仍然和一開始一樣火力全開。

唐老大（馮迪索 飾）這些年來曾經執行許多看似不可能的任務，他和他的家人遇到的每一個對手都比他們更聰明、更冷酷無情和更會飆車。現在，他們必須面對有史以來最致命的對手：一個從過去的陰影中冒出來的可怕威脅，他為了報仇雪恨下定決心要永遠摧毀這個家庭，以及唐老大所愛的每一個人和所有的一切。

唐老大和他的夥伴在2011年的《玩命關頭5》一片中，除掉了惡名昭彰的巴西大毒梟赫南芮斯，並且在里約熱內盧的一座橋上徹底瓦解他的販毒帝國。但是他們卻不知道芮斯的兒子但丁（《水行俠》傑森摩莫亞 飾）親眼目睹了那一切，而且在過去的12年之間精心策劃了一個復仇計畫，目的是要讓唐老大付出終極代價。

但丁的復仇計畫會拆散唐老大的家人，有些人會從洛杉磯去到羅馬的地下墓穴，有些人會從巴西去到倫敦，有些人則會從葡萄牙去到南極。他們將會得到全新的盟友，以往的敵人也會一一出現，但是當唐老大發現他八歲大的兒子（影集《黑人當道》李歐艾伯羅派瑞 飾）才是但丁復仇計畫的真正目標，一切就從此改變。

《玩命關頭X》一片的導演是路易斯賴托瑞（《超世紀封神榜》、《無敵浩克》），回歸演出的演員包括蜜雪兒羅卓奎茲、泰瑞斯吉布森、克里斯“路達克里斯”布里吉斯、娜塔莉艾曼紐、喬丹娜布魯斯特、姜成鎬、傑森史塔森、約翰希南和史考特伊斯威特，以及金獎影后海倫米蘭與金獎影后莎莉賽隆。

這部電影全新的演員陣容包括金獎影后布麗拉森，她飾演泰絲，一名叛逃的中情局探員；艾倫里奇森（影集《神隱任務》），他飾演艾姆斯，中情局的全新局長，他不像前任局長小人物先生一樣對唐老大這一夥人有相同的好感；丹妮拉梅爾基奧（《自殺突擊隊：集結》），她飾演一名巴西街頭賽車手，和唐老大的過去有強烈的連結；奧斯卡獎得主及傳奇性演員麗塔莫瑞諾則飾演唐老大和蜜雅的奶奶。

《玩命關頭X》一片的製片包括尼爾摩里茲、馮迪索、林詣彬、傑夫基爾斯鮑姆以及莎曼莎文森；執行製片則包括小喬瑟夫卡拉喬洛、大衛肯恩、克里斯摩根、亞曼黛路易斯以及馬克邦貝克。

▲▼玩命關頭X　。（圖／yahoo）

▲這個壞蛋真的非常有錢，簡直富可敵國。

▲▼玩命關頭X　。（圖／yahoo）

▲把戰事設計在梵諦岡，太猛了。

▲▼玩命關頭X　。（圖／yahoo）

▲這台車簡直是變形金剛。

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