瘋電影／小美人魚　佛系美人魚平淡的終成眷屬了

文／賴賴

瘋言瘋語：

這種青少年的愛情故事最簡單又最好看了，像是看漫畫一般，完全不必傷腦筋，且節奏流暢，只不過在巫婆和女主的合約上有些許的調整，加上海鳥的搞笑設計，整部片就是一部沙發電影，打發時間用的可以。

這片TA設定肯定是沒看過小美人魚或是沒有很熟悉小美人魚的新人類所設計的，所以就劇情上沒有驚喜，就人物卡司挑選上很陽春，整體感表現最好的應該就是那隻海鳥和螃蟹，而巫婆很襯職，至少沒有長得太猥瑣，所以你也不會太討厭巫婆，因為他還滿可愛的，而小美人魚你也不會太同情他，因為他就是凡事都不爭，可以算是小美人魚佛系電影，沒有太多怨念，也沒有太激烈的愛情，大家都可有可無，最後因果報應，不是王子和不是公主的男女主手划小船的去度蜜月了。

看完電影大致上可以理解為何迪士尼要退出台灣了，希望迪士尼能重新振作起來，加油，我們的童年都投資你了。



片 名：小美人魚

英文片名：Little Mermaid

類 型：音樂歌舞、劇情

上映日期：2023-05-25

片 長：02時15分

導 演： 勞勃馬歇爾(Rob Marshall)

演 員： 海莉貝利(Halle Bailey) 、 喬納霍爾金(Jonah Hauer-King) 、 瑪莉莎麥卡錫(Melissa McCarthy) 、 哈維爾巴登(Javier Bardem) 、 奧卡菲娜(Awkwafina) 、 林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda) 、 雅各特倫布雷(Jacob Tremblay)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：迪士尼

劇情大綱

劇情講述作為川頓國王最年幼、最不受拘束的女兒—人魚愛麗兒渴望了解海洋外的世界且對其充滿了好奇，並在拜訪海面上的世界時，愛上了瀟灑帥氣的亞力克王子。即使人魚被禁止與人類來往，愛麗兒決定跟從她內心的渴望、與邪惡的海女巫烏蘇拉達成一筆交易，讓她有機會體驗陸地上的生活。但這項協議卻同時也將她的生命、以及她父親的王位暴露於危險之中…。

▲小美人魚的爸爸不准小美人魚靠近人類，可是太遲了。

▲王子捨身救人，為了救一隻狗受重傷。

▲浪漫的夜晚，王子好像有點喜歡這個啞女。

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