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好心撿手機送警局　台中男慘收「被告通知書」怒：不知感恩！

▲▼手機浸水。（圖／記者曾筠淇攝）

▲原PO撿到手機送警局，反而惹來不必要的麻煩。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／閔文昱報導

如果在路上撿到別人的遺失物，很多熱心民眾都會送去警局或派出所。不過，台中一名男網友抱怨，近日在路上看到有人疑似掉落的手機，於事好心送到警局，不料事後卻換到一張「被告通知書」，讓他心寒痛批「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動。」

一名男網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他近日在路上撿到一支破損的手機，擔心是有人遺失，於是就送往附近派出所，不料事後竟收到警局通知，表示對方要提告，讓他大嘆「現在這個社會已經不容許你太過熱心主動，凡是看到路上有人掉了什麼不要撿，讓東西去給來來去去的車子壓爆壓成碎片，不然會因為自己的熱心好心引來不必要的麻煩，失主甚至不知感恩還反告你毀損侵占～」

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▲原PO熱心舉動反換來一張「被告通知書」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO熱心舉動反換來一張「被告通知書」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO最後也無奈提醒，在路上撿到的手機，如果已經有破裂、破碎、破損就不要理它，「因為撿到派出所去很有可能換到一張被告通知書。」

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛表示「我看到手機都一律踢水溝，以防手機被車子輾爆，也算做一件好事」、「所以啊，不是我想冷漠，而是我不想惹禍」、「我現在連看到車禍我都不敢報警幫忙了」、「就是這些人搞臭大家的善心！社會才會變得這麼害怕幫忙」、「冷漠是出社會最便宜的成長方法」。

另外，也有網友分享看到遺失物的正確作法，「1.當作沒看到2.原地打電話報警，讓警察來收，避免留下指紋，好心還被告」、「你看到可以先用手機錄影存證，之後到警局順便把影片給警察佐證」、「我之前看到有人騎車掉手機，我只會追上去帶他回掉落處，不會幫他撿，如果他再亂衝，追不到就不理他了」。

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