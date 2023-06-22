　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

德國波茨坦公園驚見「花蓮石獅」　30年身世之謎解開了

▲▼德國波茨坦公園驚見「花蓮石獅」　30年身世之謎解開了。（圖／翻攝花蓮縣文化局臉書）

▲德國不知道為何波茨坦公園會有花蓮石獅。（圖／翻攝花蓮縣文化局臉書）

文／中央社

花蓮縣文化局日前收到來自德國的求助信件，盼協助調查德國波茨坦（Potsdam）一處公園內一對石獅子的身世，基座刻有HUALIEN TAIWAN ROC字樣。經多方查證確認是外交部送給波茨坦建城千年紀念品。

花蓮縣文化局的局長信箱日前收到一封來自德國波茨坦的信件，並附有多張石獅子照片，署名Wolfgang Moertl表示「波茨坦有2隻大理石獅子，是台灣花蓮於1993年為紀念建市1000週年贈予波茨坦。我正在準備一個關於波茨坦景點的講座，想報告2個大理石獅子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

信中提到「對於這對來自花蓮的石獅子緣由，波茨坦沒有人能回答，波茨坦市政府和台北駐柏林代表處都幫不了我，所以希望花蓮市政府能有專人回答我的問題。」

因台灣與德國並無邦交，且花蓮地方政府與波茨坦也沒有建立姐妹市，要解開石獅身世之謎確實有難度，這封求助信件經由媒體報導後，引起在地多方討論，也勾起老一輩花蓮人記憶。

▲▼德國波茨坦公園驚見「花蓮石獅」　30年身世之謎解開了。（圖／翻攝花蓮縣文化局臉書）

▲▼原來德國的花蓮石獅是外交部送給波茨坦建城千年紀念品。（圖／翻攝花蓮縣文化局臉書）

▲▼德國波茨坦公園驚見「花蓮石獅」　30年身世之謎解開了。（圖／翻攝花蓮縣文化局臉書）

花蓮縣文化局在臉書粉絲團發布訊息指出，許多曾任職榮民大理石工廠的老員工主動提供線索，在地石雕藝術家許禮憲研判石獅子是出自榮民大理石工廠的作品。

許禮憲回憶，曾在榮民大理石工廠工作，那年代接過外交部委託訂購雕刻石獅子的訂單，他說，贈送石獅的國民外交傳統一直持續至今，近年花蓮市公所也有贈送日本與那國島石獅作為邦誼之禮。

花蓮縣文化局近日積極查閱縣內檔案資料，也寫信至外交部詢問。20日台灣文獻館提供線索，檢索1993年花蓮與德國波茨坦交集的歷史文檔，查詢到1992年外交部確實有徵詢花蓮縣政府，適逢德國波茨坦建城1000年，可否贈送一對石獅，當時花蓮縣政府基於推廣國際關係慨然允諾。

花蓮縣文化局推測，當年由花蓮縣府出資委託當地榮民大理石工廠製作，再運送至德國。至於更詳細的資料，須待外交部查詢後才有更清晰的真相。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
柯文哲兌現承諾直衝嘉義女中！　影片點閱「3天飆破百萬」
女吃1顆肉粽「血糖飆200↑」！　醫揭致命原因
30隻柴柴被棄養收容所　網氣炸肉搜飼主
快訊／葛斯齊爆「遇到大小S藥頭」！　經紀人怒喊告
正妹合照蔬果行！鄉民驚「比哈密瓜還大」　她IG人數暴衝傻眼
泰坦號氧氣耗盡？　搜救「秘密武器」抵達深海

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

德國波茨坦公園驚見「花蓮石獅」　30年身世之謎解開了

正妹合照蔬果行！鄉民驚「比哈密瓜還大」　她IG人數暴衝傻眼

三重治安如「大阪西成區」？日網紅揭真實旅遊感想　2派人馬戰翻

快抬頭！夜空在眨眼(⇀‿ಠ）火、金星今晚合月　民眾嗨：看到了

不讓體重失控！嘉市衛生局呼籲端午節　吃粽子搭配蔬果攝取

端午連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上恐塞到午夜

擲半小時都「蓋杯」　聽神明1指示…準新郎1年後驚知：小孩非親生

台灣虎航端午祭突襲促銷！韓國全航線單程1699元起　限定4天下殺

一圖看端午連假天氣！「烤番薯」高溫上看36度　午後雷雨警戒區曝

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網保證：絕不翻車

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

女收編瘦弱生病小橘貓　養3年「體重暴增40倍」

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

德國波茨坦公園驚見「花蓮石獅」　30年身世之謎解開了

正妹合照蔬果行！鄉民驚「比哈密瓜還大」　她IG人數暴衝傻眼

三重治安如「大阪西成區」？日網紅揭真實旅遊感想　2派人馬戰翻

快抬頭！夜空在眨眼(⇀‿ಠ）火、金星今晚合月　民眾嗨：看到了

不讓體重失控！嘉市衛生局呼籲端午節　吃粽子搭配蔬果攝取

端午連假次日！國道17處地雷路段出爐　國5北上恐塞到午夜

擲半小時都「蓋杯」　聽神明1指示…準新郎1年後驚知：小孩非親生

台灣虎航端午祭突襲促銷！韓國全航線單程1699元起　限定4天下殺

一圖看端午連假天氣！「烤番薯」高溫上看36度　午後雷雨警戒區曝

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網保證：絕不翻車

人氣練習生「出道前夕消失」！原來是老闆爬進被窩...他連夜逃離宿舍

《大嘻哈》歌手突遭女粉「貼身環抱自拍」　公開警告：老子不賣身

榜眼大熱門回嗆喬丹「老了」　點名喬治是史上最偉大球員

台南龍舟錦標賽晚間熱鬧閉幕　黃偉哲決賽終點線為選手加油

柯文哲兌現承諾直衝嘉義女中！　影片點閱暴衝「飆破100萬」

《FF16》上市沒人上班　日本按摩店臨時休一天玩家推爆：超羨慕

爆熱戀朴敘俊被出征！　正妹YouTuber遭酸民留言嗆「配不上男神」

身體的母性是照顧自己的力量

德國波茨坦公園驚見「花蓮石獅」　30年身世之謎解開了

收容所2天爆增「30隻柴柴」待領養　公開2資料讓網友氣炸找出飼主

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

毒理專家解讀巴比妥翻車！招名威6點聲明道歉

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

台版MeToo起底各界大咖黑歷史　名單一次看

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

更多熱門

相關新聞

全球大學校長會議德國登場　政大校長分享疫後數位學習與創新挑戰

全球大學校長會議德國登場　政大校長分享疫後數位學習與創新挑戰

第五屆漢堡全球大學校長會議本月中旬在德國漢堡登場，共30名校長親自出席，政大校長李蔡彥為台灣唯一代表，李蔡彥發表專題演講，分享疫後數位學習與創新挑戰，點出數位落差是資訊時代首要挑戰，優質基礎建設至關重要，並分享台灣在疫情前後大學數位學習的差異，並與多所大學簽署合作協議，促進政大與德國高教的學術交流。

李強會見蕭茲　籲中德應該緊密攜手合作

李強會見蕭茲　籲中德應該緊密攜手合作

5隻烤蝦260元！環島男喊「東大盤夜市」　網吵翻了

5隻烤蝦260元！環島男喊「東大盤夜市」　網吵翻了

李強會德國總統：不合作是最大風險

李強會德國總統：不合作是最大風險

德出土3000年青銅劍「還在發光」保存完好

德出土3000年青銅劍「還在發光」保存完好

關鍵字：

德國波茨坦公園花蓮石獅

讀者迴響

熱門新聞

Metoo「爆到今天誰最噁？」網一致點名他

NONO「突進廚房示愛」害她受傷

耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」：是被退學

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」

《人選之人》女星遭霸凌！點名北影主席

NONO求婚前「還私約少女」！　

誰能替代黃子佼？　網友推5藝人

桃園嬤包百顆肉粽　婆婆氣炸叫媳婦下跪道歉

演藝圈唯一清流「秒推3女星」　網喊：絕不翻車

王仁甫15歲高顏值兒要上高中了

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

遭匿名爆料指控　瘦子硬起來4點聲明直接告！

耀樂遭爆賣身詐欺　媒體人觀察出5個重點

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

要求女友講疊字塞乃！　遭猛烈回攻：給我惦惦

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面