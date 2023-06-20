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5隻烤蝦260元！環島男喊「東大盤夜市」　網吵翻：物價比士林貴

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO傻眼直呼，5隻烤蝦花了260元。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人感慨物價漲太兇，想在夜市吃飽喝足，要花上500元甚至千元！一名男網友抱怨，最近逛花蓮東大門夜市，買了一間招牌寫著「通通50元起自由搭配」的攤販，豈料拿到5隻烤蝦要價260元，讓他難以接受，接著開噴「歡迎大家振興花蓮經濟！」文章曝光後，引來兩派網友吵翻「花蓮東大門物價比台北士林夜市還貴！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》附上一隻蝦子的照片，讓人看了口水直流，不過他卻開酸，最近環島來到花蓮，看中一間海鮮攤販，「五隻烤蝦$260，『東大盤夜市』氣氛滿點，歡迎大家振興花蓮經濟！」

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文章曝光後，底下網友吵翻了，「笑死，花蓮人根本不愛去」、「看來除了墾丁只能吃7-11，現在花蓮也加入了」、「花蓮東大門物價比台北士林夜市還貴，我去了3次」、「現在夜市真的是盤子大批發」、「真的頗貴，一千元買沒幾樣」、「這個夜市很有名，想吃飽，帶5000元進去吧」、「那邊的烤玉米貴死了，但是玉米杯很實惠，熱炒還行」。

另一派網友則質疑，「沒有價目表嗎」、「不能詢價才叫盤」、「問價再買很難嗎」、「五隻明蝦這大小超便宜」、「天使紅蝦規格在L左右的，一隻成本23-30元，賣260這樣很貴嗎」。

對此，原PO回應「（攤位）上面寫：通通50元起，自由搭配，用最便宜的價格吃最多的種類」，引來其他人直呼，「通通50元起沒錯阿，一隻50元起跳買5隻260元合理，可惜我吃不起」。

▼網友熱議。（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

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