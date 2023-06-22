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全球大學校長會議德國登場　政大校長分享疫後數位學習與創新挑戰

▲▼政大校長李蔡彥參加漢堡全球大學校長會議，會前並與德國大學簽署合作協議。（圖／政大提供）

▲政大校長李蔡彥（右二）參加漢堡全球大學校長會議，此行並與德國多所大學簽署合作協議。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

第五屆漢堡全球大學校長會議本月中旬在德國漢堡登場，共30名校長親自出席，政大校長李蔡彥為台灣唯一代表，李蔡彥發表專題演講，分享疫後數位學習與創新挑戰，點出數位落差是資訊時代首要挑戰，優質基礎建設至關重要，並分享台灣在疫情前後大學數位學習的差異，並與多所大學簽署合作協議，促進政大與德國高教的學術交流。

第五屆漢堡全球大學校長會議6月14至16日在德國漢堡舉行，今年的主題為「走出競爭與合作的二元對立 - 大學的下一步」，討論大學如何在競爭與合作中找到未來的出路。各大學嘗試找到競爭與合作平衡點，會後共同發表「2023漢堡宣言，強調大學應避免因過度競爭而失去核心價值與大學自主精神，且應特別注意商業化的全球大學排名帶來的負面影響，尊重多元價值的發展，鼓勵跨領域合作，發揮社會影響力。

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李蔡彥為台灣唯一大學校長代表，並以「新冠疫情帶來的啟示：解析全球數位落差與知識共享」發表專題演講；李蔡彥提及，數位落差是資訊時代首要的挑戰，優質的基礎建設至關重要，而在AI工具普及的時代，人民的資訊科技素養是另一關鍵。李蔡彥隨後聚焦台灣，分享疫情前後大學數位學習的差異，探討線上與混成教學的創新教學模式，如何在提升高等教育普及、擴大校際與國際合作、保證教學品質等各層面帶來新的機會與挑戰。

此外，德國是政大交換學生的主要交流國家之一，李蔡彥也利用這次校長會議的參與，和德國多所大學進行新舊合作協議的簽署與續簽，包括赴柏林自由大學及柏林洪堡大學，拜訪兩校校長及相關學術領域學者，並簽署合作協議，進一步促進政大與德國高教的學術交流。

政大指出，柏林自由大學與政大在2002年簽署合作備忘錄及師生交換協議至今，學生與教師互訪熱絡，2018年起更獲得歐盟Erasmus+計畫經費，補助兩校教職員生互訪之機票及生活費。李蔡彥與柏林自由大學校長齊格勒肯定兩校多年在學生及教師交換上的交流合作，支持兩校提高學生交換名額，以因應與日俱增的學生交換需求，而兩校都對重視數位人文發展，期待未來能與政大相關領域師長及行政人員交流實務經驗。

▲▼政大校長李蔡彥參加漢堡全球大學校長會議，會前並與德國大學簽署合作協議。（圖／政大提供）

▲政大校長李蔡彥（左）參加漢堡全球大學校長會議，此行並與德國柏林洪堡大學簽署合作備忘錄。（圖／政大提供）

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