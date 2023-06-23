差點搭上泰坦號！　富豪付完31萬訂金「最後一刻退出」原因曝光

▲失事觀光潛水器「泰坦號」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）殘骸尋獲，船內5人被認定全數罹難。英國千萬富翁布朗（Chris Brown）原本也要參加這次行程，而且已經支付訂金，卻在最後一刻退出，因為他擔心營運商「海洋之門探險」偷工減料。

布朗是數位市場行銷高階主管，2016年在一次南極徒步之旅中，認識了英國億萬富翁哈定（Hamish Harding）。後來，2人前往維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）的私人小島度假，小酌甚歡之餘，答應參加泰坦號之旅。

布朗向《太陽報》表示，當時泰坦號仍處於研發階段，他與哈定各支付8萬英鎊（約新台幣316萬元）的10%、也就是8000英鎊（約新台幣31.6萬元）作為訂金。

Chris Brown abandoned a trip on an #OceanGate sub following safety concerns.



He talks to #BBCWATO about the search for his friend, Hamish Harding. pic.twitter.com/msSSjXeVNl — The World at One (@BBCWorldatOne) June 21, 2023

不過，布朗後來發現，「他們使用老舊鷹架柱作為潛水器的壓載物，並使用電動遊戲風格的控制器來操控。如果你試圖建造自己的潛水艇，可能會使用老舊鷹架柱，但這是商業船隻。最後，我寄電子郵件給他們說，『我不能再繼續下去了』，並且要求退款。」儘管如此，哈定仍登上泰坦號，目前被認定已經罹難。

▲英國億萬富豪哈定邀請布朗搭乘泰坦號（圖／路透）



布朗接受英國《獨立電視台》（ITV）採訪時說，所有登上泰坦號的人「都將考慮這些風險，並確定這些都是他們想要承擔的風險」，而哈定的性格非常能夠適應這種情況，「他是一個非常冷靜的人，一個有邏輯的思考者。他會讓船內其他人冷靜下來，而我確信他將盡其所能節省用氧，保持士氣和精神。」

泰坦號失聯後，多篇報導指出，「海洋之門探險」多次收到警告，這艘潛水器存在結構安全風險，駕駛員也僅透過一組價值29.99美元（約新台幣930元）的遊戲控制器來操縱船身。該公司目前並未回應布朗的評論。