寧夏銀川燒烤店「換瓦斯閥門時爆炸」致31死！倖存店員曝關鍵內情

記者鄭思楠／綜合報導

端午連假才剛開始，寧夏銀川一家燒烤店就發生恐怖瓦斯氣爆事故。21日晚9時左右，位於寧夏銀川市興慶區民族南街的富洋燒烤店發生爆炸。截至目前，已造成38人傷亡。據悉，爆炸發生時正值用餐高峰時段。警方公開爆炸事故筆錄顯示，倖存店員稱，爆炸前1小時聞到瓦斯洩露，更換閥門時爆炸。

22日上午10點49分，據「銀川發布」微信公眾號通報，6月21日20時40分許，銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店操作間液化石油氣（瓦斯）洩漏引發爆炸，造成38人傷亡，其中31人經搶救無效死亡，7人正在全力救治中（危重1人、中度燒傷2人、輕症2人、玻璃劃傷2人）。當晚21時20分許現場明火已撲滅。

▲寧夏銀川燒烤店爆炸事故已造成31人死亡。（圖／翻攝自央視）

通報表示，根據公安、消防部門詢問筆錄，打119報警人馮紅娟（燒烤店店員）和馬成軍（燒烤店後廚配菜師傅）反映，爆炸前一小時左右聞到有瓦斯洩露，發現液化氣罐（瓶裝瓦斯）閥門壞了，就讓李志翔（燒烤店後廚燒烤主管）去買閥門，回來後在更換閥門過程中發生了爆炸。

網傳影片顯示，燒烤店竄出恐怖火舌，現場黑煙滾滾，整條街的馬路上都散落著玻璃碎片，一片狼藉。另外附近還有機車被震倒，有傷者直接躺在馬路上。

據《頂端新聞》報導，從社交平台上傳播的爆炸現場影片可以看到，富洋燒烤店冒出兩股很大的黑煙，門口到處都是玻璃碎片，有人身上衣服被衝擊波撕碎。

21日晚上11點20分，爆炸現場周邊附近路口已經實施交通管制，富洋燒烤周邊50公尺左右已經拉起警戒線，現場有超過10輛救護車和數輛消防車。晚11點50分左右，有挖掘機進入爆炸現場。

▲傷者蹲在馬路邊。（圖／翻攝自影片）

附近居民郝先生表示，自己家離富洋燒烤有100公尺，大概在21日晚上8點30分聽到一聲巨響，隨後便看到富洋燒烤（一中店）那邊有煙霧升起，於是便立即報警，不到10分鐘消防車就到了。

郝先生透露，富洋燒烤是一家連鎖店，他經常去富洋燒烤（一中店）吃飯，黃金時段這個店的上座率有90%，該店共有2層，1樓大概能坐20人，2樓有包房，能坐下的人會更多。

團購平台該店所示公告顯示，該店已有10年，二樓有KTV包房，大包間可以容納12到18人，小包間可以容納4到7人，營業時間下午3點到凌晨4點30分。

22日凌晨1點，在救援現場，遊客李先生表示，自己是安徽人，過來銀川旅遊。李先生稱，21日晚上8點多，自己剛把車停在富洋燒烤店門口準備去吃飯，店裡就爆炸了，衝擊波搞得門口一片狼藉，所幸自己沒有受傷，但是自己的車還在警戒區域內，車開不出來，自己的旅遊計劃受到很大影響。