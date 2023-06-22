影片曝！寧夏銀川燒烤店「瓦斯氣爆」　已致31死7傷

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記者鄭思楠／綜合報導

寧夏回族自治區銀川市興慶區一間燒烤店21日晚發生恐怖瓦斯爆炸。22日上午，寧夏回族自治區黨委通報，事故已造成31人死亡，7人仍在救治中。事故起因為燒烤店液化石油氣（瓦斯）洩漏引發爆炸。現場民眾稱，燒烤店地下發生爆炸後，再把二樓的天然氣管道引爆，並將樓層之間的樓梯炸毀。

▲爆炸現場。（圖／翻攝自極目新聞）

據《央視新聞》報導，6月21日晚上8時30分左右，寧夏銀川興慶區一燒烤店發生爆炸，有人員受傷，已經緊急送醫救治，目前現場明火已經撲滅。據現場群眾表示，燒烤店一樓的煤氣罐先發生爆炸，又把二樓的天然氣管道引爆。具體原因正在調查，現場搜救仍在進行。

▲▼寧夏銀川燒烤店爆炸事故已造成31人死亡。（圖／新華社）

據《極目新聞》報導，21日晚11時許，現場目擊者陳女士表示，晚上8時36分，她和母親正在距離事發的燒烤店大概50公尺遠的地方，突然聽到一聲巨大的爆炸聲。爆炸發生後，她們靠近燒烤店看到，兩名服務員從店裡出來，其中一名服務員嚇得摔倒在地，店裡冒出濃煙。當時陳女士在現場聞到空氣中全是瓦斯的味道，味道特別大。她們在現場待了大約半個小時才離開，離開時燒烤店二樓還有火沒有滅。

陳女士透露，爆炸後大約5分鐘，救護車和消防車都趕到了現場。

▲現場搜救中。（圖／央視）

現場附近一家火鍋店店員表示，該店離事發燒烤店有百餘公尺的距離。當晚8時30分許，她突然聽到「咚」的一聲，聲音非常大，整個店面都被震動了，事後才知道有燒烤店發生了爆炸事故。不久之後她聽到消防車趕到的聲音。截至晚上11時，火已經滅了，但是還有很多消防員和救護車在現場。

銀川120表示，事故中的所有傷者均被送往寧夏醫科大學總醫院治療。該院急診科工作人員稱，已經收治了多名傷者，傷情有輕有重，正在全力進行救治。

▲現場搜救中。（圖／央視）

寧夏醫科大學總醫院燒傷科一名患者表示，當晚，醫院燒傷科接診了此次爆炸事故中的大約5名燒傷者，其他科室還接診一些傷者。

22日上午，寧夏回族自治區黨委通報，6月21日20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店操作間液化石油氣（液化氣罐；台稱桶裝瓦斯）洩漏引發爆炸，造成38人傷亡，其中31人經搶救無效死亡，7人正在全力救治中（危重1人、中度燒傷2人、輕症2人、玻璃劃傷2人）。