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快訊／土耳其飛彈製造廠爆炸！附近民宅窗戶被震碎　已至少5人死亡

▲▼土耳其一家飛彈製造廠發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

▲土耳其一家飛彈製造廠發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

土耳其國防部證實，當地有一家製造飛彈與火藥的工廠在10日發生爆炸，造成至少5名工人死亡。

據美聯社報導，這起爆炸在當地10日上午8時45分左右發生於首都安卡拉郊區的國有機械與化學工業公司。目前當局正在調查爆炸發生原因，並派出數輛救護車與消防車前往當地救援。

從推特流出的畫面可見，爆炸發生後，現場濃密灰煙不斷竄出，而報導也引述NTV電視台指出，爆炸的威力震碎了周邊地區商店和房屋的窗戶，受害者的家屬紛紛趕往當地尋找親人的消息。

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