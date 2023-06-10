快訊／土耳其飛彈製造廠爆炸！附近民宅窗戶被震碎　已至少5人死亡

▲土耳其一家飛彈製造廠發生爆炸。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／編譯

土耳其國防部證實，當地有一家製造飛彈與火藥的工廠在10日發生爆炸，造成至少5名工人死亡。

據美聯社報導，這起爆炸在當地10日上午8時45分左右發生於首都安卡拉郊區的國有機械與化學工業公司。目前當局正在調查爆炸發生原因，並派出數輛救護車與消防車前往當地救援。

ŞEHİDİMİZ VAR TÜRKİYE

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı fabrikasında patlama oldu



5 Kişi hayatını kaybetti.

Türk milletinin Başı Sağolsun…



Türkiye’ye HÜDA-PAR Hizbullah Polat Alemdar Yeniden Refah Partisin’ne Suat Kılıç Erdoğan 1 Mekanı… pic.twitter.com/wlzUfPVLJz — Tufan Erdoğan (@mandrinking35) June 10, 2023

從推特流出的畫面可見，爆炸發生後，現場濃密灰煙不斷竄出，而報導也引述NTV電視台指出，爆炸的威力震碎了周邊地區商店和房屋的窗戶，受害者的家屬紛紛趕往當地尋找親人的消息。