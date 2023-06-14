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大陸 大陸焦點 特派現場

天津「一夜兩棟大樓」大爆炸！釀3死多人傷　男子用煙火犯案被捕

記者鄭思楠／綜合報導

天津河東區2處公寓樓6月13日晚上發生爆炸，兩地相隔1公里。附近居民稱，他當時聽到兩聲巨響，聞到了燒焦的味道。據天津警方通報，河東區遠翠中里13號樓5門301室、鳳岐里6號樓2門603室發生爆炸，造成3人死亡，多人受傷。目前，犯罪嫌疑人已被抓獲，是利用煙花爆竹作案。

據《大皖新聞》報導，一段現場影片顯示，有一棟居民樓受損嚴重，大量建築碎片散落在地，在3樓一戶居民家中有明火在燃燒，消防人員正在用水槍滅火。影片中一男子稱，「2樓3樓4樓5樓全炸了，這樓成危房了。」

▲▼天津居民樓爆炸致3人死亡。（圖／翻攝自影片）

▲天津社區大樓爆炸致3人死亡。（圖／翻攝自影片）

據《極目新聞》報導，13日晚10時許，遠翠中里小區居民張先生表示，當晚8時10分許，他在家裡突然聽到兩聲巨響。他推開窗戶看到，小區13號樓發生了爆炸，現場冒出煙霧。幾分鐘後，他再次聽到三次響聲，他下樓走近13號樓看到，該棟樓4至6層損毀嚴重。不久，消防員和救護車趕到了現場，醫護人員從樓內抬走一名受傷的男子，另一名女子傷勢較輕，在救護車上接受了包紮。

▲▼天津居民樓爆炸致3人死亡。（圖／翻攝自影片）

▲兩個爆炸點距離1公里。（圖／翻攝自影片）

13日晚10時20分許，東新街道辦工作人員表示，街道領導都已經趕往現場，現場正在疏散群眾。當時他接到的前方信息顯示，「是遠翠中里小區13號樓發生煤氣爆炸事故，」 26戶受損，疏散人數34人。據消防員初步判斷，3樓一戶人家是主爆點。

據天津警方14日通報，昨晚，河東區遠翠中里13號樓5門301室、鳳岐里6號樓2門603室發生爆炸，造成3人死亡，多人受傷 （均為輕傷），部分房屋受損。目前，犯罪嫌疑人馬某某 （男，46歲） 已被抓獲，經公安機關偵查，是利用煙花爆竹作案。案件調查、傷患醫治和善後處置等工作正在進行中。

據《每日經濟新聞》報導，官方通告中的兩個事發地點步行距離1公里，時長15分鐘。

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