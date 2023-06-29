婦女團體「發起連署挺大牙」！怒拒黑人捐款：拒任何消費行為

▲陳建州求償千萬，稱要捐給婦女團體。（圖／翻攝自FB／陳建州、大牙）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到陳建州提告大牙「民事訴訟」、求償1千萬，稱會將賠償款項捐給婦女團體，《女人迷》創辦人暨執行長張瑋軒在臉書發文，憤怒表示「這份傲慢，我真的是忍無可忍」，決定串聯現代婦女基金會、婦女救援基金會推動公民連署，霸氣響應「#別讓大牙只有一個人」。

張瑋軒在臉書指出，當她看到陳建州提告大牙「民事訴訟」要求賠償一千萬，還有針對第二個受害者經驗，非常強硬的聲明「針對莫須有的指控，我們不再回應」，以及陳建州說那一千萬要捐贈給婦女團體的時候，她真的火從中來，「婦女團體的人們只想說：『婦女團體拒絕任何消費婦女或婦女團體的行為，我們也嚴正拒絕被當遮羞布。』這份傲慢，我真的是忍無可忍，我決定要展開連署活動！需要大家一起！」

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張瑋軒表示，除了各自寫文、轉文和評論，她需要聚合所有人的憤怒，「所有受害者的委屈，以及所有人的選擇善良和彼此支持！要讓那些人知道，這不是恐嚇少數人就可以，我們都在這裡！」

此外，她已經連繫婦女團體，「目前已經有『現代婦女基金會』以及『婦女救援基金會』願意一起！」很感謝大家願意為彼此挺身而出，現在則要找援助法律團的資源。

接著，張瑋軒喊話，「如果你有願意參與連署，支持且聲援大牙如果因 #metoo 訴訟受累，我們願意支持！」也希望此舉鼓勵更多受害者勇敢，「如果需要，我們都會站在你的旁邊。」最後她也用多個hashtag，霸氣展開連署活動，「#別讓大牙只有一個人」、「#metoo」、「#voiceout」、「#不讓受害者成為一個人」。