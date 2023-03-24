鳳凰盃全國消防慢速壘球賽決戰嘉義　15隊333消防員參賽





▲▼ 全國消防壘球好手齊聚嘉義縣，鳳凰盃爭冠軍 。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為促進全國消防人員的感情交流與身心健康，嘉義縣消防局與內政部消防署特別於3月24日、25日，在嘉義縣棒壘球園區舉辦鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽事，這場年度盛會由嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、縣議員黃啟豪等貴賓到場致意，歡迎各地壘球好手到訪嘉義，勉勵選手勇於發揮、再創佳績。

此次參賽隊伍來自全國消防機關壘球好手齊聚一堂，賽事分別在3月24、25日兩天進行，隊伍最北來自基隆、最南為屏東、還有來自東部的台東、離島的澎湖，計有15隊、333 名選手參賽，分別在嘉義縣棒壘球園區及和興國小棒球場共三個場地舉行比賽，賽事精彩可期。

賽事24日下午2時在嘉義縣棒壘球園區舉行開幕儀式，活動中由縣長翁章梁、委員蔡易餘、議員黃啟豪、消防局長呂清海等貴賓共同主持開球儀式。此儀式中由縣長翁章梁擔任打擊手、消防局長呂清海擔任投手，由縣長將球打擊出去，象徵比賽「棒棒安打」為選手加油打氣，為賽程掀開序幕，晚上則於新港鄉味宴會廳舉辦選手之夜，慰勞並嘉勉參賽的消防人員。

鳳凰盃壘球賽是消防界的全國運動盛事，是要鼓勵消防人員平日從事正當的休閒活動，藉由運動休閒來達到鍛鍊身體；另一方面提升消防士氣，鼓勵縣市交流凝聚向心力，藉由在球場上的競技，互相切磋球技，培養默契和團隊精神。這次比賽在縣長翁章梁全力支持及消防署長蕭煥章的促成，又得力於體育會羅信富理事長的指導，使比賽的籌備過程都非常順利，得以在嘉義縣舉辦此盛大賽事。

縣長翁章梁表示，近年嘉義縣不僅於24部救護車均配置12導程心電圖機，陸續也推動組織擴增人力、無線電全面數位化提高救災通訊品質等政策，防火、救災成果全國有目共睹，為提振消防人員的士氣，也於超勤加班費調至19,000元，全面照顧消防人員及提高為民服務的質與量。

感謝全國各消防機關消防員平時對各式災害救災救護辛勞的付出，確保人民的生命財產安全，此次期盼藉由慢壘賽達到健身目的，並加強全國消防人員的連繫與經驗交流。

嘉義縣消防局長呂清海指出，縣長翁章梁非常注重消防救災救護工作，支持嘉義縣災害應變中心、特搜大隊暨防災教育中心新建工程、全縣100%裝置住警器保障民眾生命財產安全、成立民雄高級專責救護隊等等。此次活動希望讓全國消防員致力於救災之餘，也能維持良好的運動習慣。

嘉義縣消防局慢速壘球隊有20年歷史，參加「鳳凰盃」全國消防慢速壘球錦標賽曾3度奪冠，參加全國總統盃賽事獲2次冠軍，希望選手能再創佳績，把將冠軍獎盃留在嘉義。也歡迎全國消防員和民眾3月24、25日來嘉義縣欣賞全國消防慢速壘球錦標賽，為選手加油打氣。