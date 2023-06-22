AI飆股暴漲3倍　創辦人前妻套現97億「反手1招」再賺9000萬年息





▲崑崙萬維創辦人前妻李瓊被指套現、割韭菜。（圖／翻攝崑崙萬維官網）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸AI飆股崑崙萬維今年因ChatGPT吸引關注，股價暴漲近337％，卻傳出創辦人周亞輝前妻李瓊因「個人資金安排」，將減持不超過3586萬8600股，按20日收盤價62.93元，當天李瓊可套現22.56億元人民幣（約新台幣97.2億元），接著她將把把稅後50％以上資金再以年利率2.5％借給公司，被網友譏為「割韭菜」、「騷操作」。

綜合陸媒報導，李瓊是公司創辦人周亞輝前妻，雙方在2016年結束婚姻，並將崑崙萬維部分股份給李瓊，截至今年3月31日，崑崙萬維最大持股者是新余盈瑞世紀軟件研發中心（有限合夥），持股為15.97%，周亞輝持股12.19%，李瓊持股11.13%，李瓊的持股比例相當於公司第三大股東。

崑崙萬維周二（20日）收盤價為62.93元，市值752.4億元人民幣，公司宣布李瓊將減持不超過3586萬8600股，把股票換成現金後可得22.56億元人民幣。接著公司稱為支持公司AGI和AIGC業務長期發展，李瓊同意將本次減持股份稅後所得50％以上再借給崑崙萬維，年利率2.5％，借款期限為公司完全收到借款當日起算3年。

以年利率2.5％計算，李瓊光是一年就可躺賺利徐至少2000萬元人民幣（約新台幣8618萬元）。

不過受到減持消息影響，崑崙萬維周三（21日）股價崩跌20％，股價收在50.34元，一天市值即蒸發超過150億元人民幣（約新台幣646.3億元）。

網友紛紛表示，「高位減持，反手賺利息，裡裡外外都是她賺了」、「不就是為了套現嘛，公司賺不賺錢無所謂，老闆賺錢了就自己」、「這韭菜割得巧妙啊」。

不過此舉也引來深圳交易所關切，該所發出關注函，要求崑崙萬維說明公司及相關人員，是否存在借助市場熱點操縱股價、配合李瓊減持的情形，是否存在其他違規買賣公司股票的情形，並要求李瓊詳細說明借款是否構成承諾，以及是否為不可撤銷承諾等。