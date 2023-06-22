　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

AI飆股暴漲3倍　創辦人前妻套現97億「反手1招」再賺9000萬年息

▲崑崙萬維創辦人前妻李瓊被指套現、割韭菜。（圖／翻攝崑崙萬維官網）

▲崑崙萬維創辦人前妻李瓊被指套現、割韭菜。（圖／翻攝崑崙萬維官網）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸AI飆股崑崙萬維今年因ChatGPT吸引關注，股價暴漲近337％，卻傳出創辦人周亞輝前妻李瓊因「個人資金安排」，將減持不超過3586萬8600股，按20日收盤價62.93元，當天李瓊可套現22.56億元人民幣（約新台幣97.2億元），接著她將把把稅後50％以上資金再以年利率2.5％借給公司，被網友譏為「割韭菜」、「騷操作」。

綜合陸媒報導，李瓊是公司創辦人周亞輝前妻，雙方在2016年結束婚姻，並將崑崙萬維部分股份給李瓊，截至今年3月31日，崑崙萬維最大持股者是新余盈瑞世紀軟件研發中心（有限合夥），持股為15.97%，周亞輝持股12.19%，李瓊持股11.13%，李瓊的持股比例相當於公司第三大股東。

崑崙萬維周二（20日）收盤價為62.93元，市值752.4億元人民幣，公司宣布李瓊將減持不超過3586萬8600股，把股票換成現金後可得22.56億元人民幣。接著公司稱為支持公司AGI和AIGC業務長期發展，李瓊同意將本次減持股份稅後所得50％以上再借給崑崙萬維，年利率2.5％，借款期限為公司完全收到借款當日起算3年。

以年利率2.5％計算，李瓊光是一年就可躺賺利徐至少2000萬元人民幣（約新台幣8618萬元）。

不過受到減持消息影響，崑崙萬維周三（21日）股價崩跌20％，股價收在50.34元，一天市值即蒸發超過150億元人民幣（約新台幣646.3億元）。

網友紛紛表示，「高位減持，反手賺利息，裡裡外外都是她賺了」、「不就是為了套現嘛，公司賺不賺錢無所謂，老闆賺錢了就自己」、「這韭菜割得巧妙啊」。

不過此舉也引來深圳交易所關切，該所發出關注函，要求崑崙萬維說明公司及相關人員，是否存在借助市場熱點操縱股價、配合李瓊減持的情形，是否存在其他違規買賣公司股票的情形，並要求李瓊詳細說明借款是否構成承諾，以及是否為不可撤銷承諾等。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
女歌手控「金曲得主」性騷　當事人反擊：有性騷的人被車撞死
才控炎亞綸硬上　耀樂遭爆「賣身詐欺」！媒體人觀察出5個重點
快訊／端午連假首日「國道3路段紫爆」　地雷路段曝光
端午連假塞爆！　國道凌晨驚見「14km密麻車燈龍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

AI飆股暴漲3倍　創辦人前妻套現97億「反手1招」再賺9000萬年息

抱16天大女嬰上天橋「道歉後扔下」　她殺嬰後崩潰報警：好自責

健美賽女模「丟高跟鞋」砸評審　大陸網友狂猜：潛規則？

炎亞綸炎上　大陸網友「開始練繁體中文」看新聞

雙眼皮手術不滿意！她提告要求「槍斃醫生」　法院判決出爐

第15屆海峽影視季開幕 　胡德夫與兩岸歌手演繹經典歌曲

19歲妹淪性奴！遭養父養兄禁錮「輪流侵犯」　獲救後盼尋親生父母

兩名中國公民被控參與「獵狐行動」在美定罪　陸外交部：堅決反對

批評美國「一中政策」不斷加料　大陸外交部：篡改政治承諾

大陸全國現有吸毒者112.4萬人　公安部：戒斷三年未復吸379萬人

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

賈永婕衰遭黃子佼影射：不是我！　傳訊關心大小S「要好好處理」

三胞胎女兒奶音狂呼喚❤超萌「把拔」連發心融化

夏姓父子殺人罪不起訴　檢方：假結婚但非他殺

媽跟撒嬌虎斑貓互道晚安！　聽超清楚發音：養到鸚鵡？

士檢火速分案偵辦炎亞綸案　律師：拍片逃不掉...可囚7年

AI飆股暴漲3倍　創辦人前妻套現97億「反手1招」再賺9000萬年息

抱16天大女嬰上天橋「道歉後扔下」　她殺嬰後崩潰報警：好自責

健美賽女模「丟高跟鞋」砸評審　大陸網友狂猜：潛規則？

炎亞綸炎上　大陸網友「開始練繁體中文」看新聞

雙眼皮手術不滿意！她提告要求「槍斃醫生」　法院判決出爐

第15屆海峽影視季開幕 　胡德夫與兩岸歌手演繹經典歌曲

19歲妹淪性奴！遭養父養兄禁錮「輪流侵犯」　獲救後盼尋親生父母

兩名中國公民被控參與「獵狐行動」在美定罪　陸外交部：堅決反對

批評美國「一中政策」不斷加料　大陸外交部：篡改政治承諾

大陸全國現有吸毒者112.4萬人　公安部：戒斷三年未復吸379萬人

金曲男歌手被控「突把手伸進她衣服摸」！半夜強硬反擊：有性騷被車撞死

8隻獅子闖住宅區逛大街！居民1招逼退　罕見畫面曝光

幸福企業！　精誠生育補助最高12萬　有薪產假70天

34歲任容萱靠「5招秘訣」養出凍齡少女肌！回家立刻做1事

85歲知名聲樂家睡夢中辭世　家屬不捨：上周還高歌

「斑馬線有人全停讓」喊卡　王國材：朝「行人在近端需停讓」研議

端午節招財大法！這2小時「煮水」得錢母　專家：隨身攜帶以錢滾錢

3星座「習慣一個人療傷」！巨蟹不吐苦水：更在乎別人的快樂

4大超商端午連假優惠來了！　搶喝10元拿鐵、霜淇淋買1送1

穿比基尼免費！6大樂園「端午連假優惠」快看　身分證中5碼只要5元

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

大陸熱門新聞

炎亞綸炎上　陸網友「開始練繁體中文」看新聞

16天大女嬰落天橋亡　媽媽殺嬰後崩潰

健美賽女模丟高跟鞋砸評審　陸網：被睡了？

爸爸我背癢！ 植物人父躺病床用盡全力伸手幫兒...影片看哭眾人

AI飆股創辦人前妻套現97億　1招再賺9000萬年息

三口之家亡故百萬房產無人繼承 公告後冒出10多個姪子姪女爭取

陸媒：台積電三巨頭飛大陸　拜訪2大重要客戶

19歲妹淪性奴！遭養父養兄禁錮輪流侵犯

接棒黃子佼！炎亞綸登熱搜霸佔前三名

雙眼皮手術不滿意！她提告要求槍斃醫生

通風口吃人！2童踩空墜29樓慘死地下室

人妻肚子痛一查胃、肝病變…驚知是女同事投毒

張蘭蹭「黃子佼大瓜」海撈2200萬業績　直播間不黃了

大陸全國現有吸毒者112.4萬人 公安部：戒斷三年未復吸379萬人

更多熱門

相關新聞

黃仁勳來台後　蔡其昌：AI大門正式打開

黃仁勳來台後　蔡其昌：AI大門正式打開

AI金融科技協會號召跨部會、攜手產學研創舉辦「AI金融科技發展論壇」，於今（21）日下午2點在台大醫院國際會議中心正式登場，立法院副院長蔡其昌會前接受媒體採訪時表示，立法院的角色，是檢視科技背後的疑慮並加以立法管制，他也強調，AI大門在輝達董事長黃仁勳來台後「已正式開啟」。

世芯靠AI題材漲太多　遭亞系外資降評至中立、目標價下看1774元

世芯靠AI題材漲太多　遭亞系外資降評至中立、目標價下看1774元

輝達造浪、AI太威　分析師：未來成地表最有價值公司

輝達造浪、AI太威　分析師：未來成地表最有價值公司

輝達AI晶片大缺貨　中國電子第一街原價2倍竟買得到

輝達AI晶片大缺貨　中國電子第一街原價2倍竟買得到

AI威脅！　拜登：應處理國安與經濟風險

AI威脅！　拜登：應處理國安與經濟風險

關鍵字：

崑崙萬維AI飆股李瓊

讀者迴響

熱門新聞

即／國道驚見「密麻車燈龍」塞車14km紅爆

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」給5線索

炎亞綸性愛片被外流「對質前男友」私訊曝

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

炎亞綸被控硬上！汪東城鎖門往事全被挖

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

「停讓行人」新制6/30正式上路　靠近斑馬線須停讓

飲料店糾紛曝光！炎亞綸當眾飆髒話

每30分鐘有敲擊聲　泰坦號搜救進度曝光

展瑞挺炎亞綸被罵爆　兄弟暫緩合作

性愛片外流！他點名「無人能超越1男星」　

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

更多

最夯影音

更多
NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆

NONO被爆「拖女生到殘障廁所」無套X出！　當時已結婚..受害女崩潰：對不起他老婆
炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸突現身鞠躬道歉　男網紅崩潰趴桌中斷記者會

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸兩度90度鞠躬道歉耀樂　離場崩潰痛哭：絕對沒偷拍！

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

炎亞綸淚道歉：絕沒做任何強迫的事　耀樂拒接受「偷拍未成年就是違法」

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

哈里遜福特回歸告別「瓊斯博士」　《印第安納瓊斯：命運輪盤》迎最終冒險

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面