第15屆海峽影視季開幕 　胡德夫與兩岸歌手演繹經典歌曲

▲ 「台灣民歌之父」胡德夫與兩岸歌手合唱《橄欖樹》等經典歌 。（圖／主辦方提供）

記者任以芳／綜合報導

第十五屆海峽影視季晚會日前在廈門舉行，這也是疫情之後，兩岸三地影視、演藝界人員齊聚一堂。其中，「台灣民歌之父」胡德夫和兩岸多位歌手，共同演唱《橄欖樹》《有你有我》等多首兩岸經典歌曲。台灣著名導演黃朝亮和張釗維、大陸國家一級導演章家瑞等兩岸影視、演藝界名人共襄盛舉。

晚會活動融合兩岸影視交流，由廈門吉島合唱團、華僑大學音樂舞蹈學院首先演出《致十五歲的「你」》，開啟第十五屆海峽影視季絢爛無比的光影之旅。

來自兩岸三地的著名歌唱家和歌手孫礫、唐禹哲、胡德夫、連淮偉、賴芝芝等，演繹了《兄弟啊》《橄欖樹》《有你有我》等多首兩岸經典歌曲。

著名大提琴演奏家付迎娟、陳謙量與廈門小白鷺藝術中心連袂獻上《綻放》，女子水晶樂坊則帶來一首國風器樂表演《印象中國》，為晚會平添色彩。

▲第十五屆海峽影視季開幕 。（圖／主辦方提供）

第十五屆海峽影視季影視對接專案推介會評選出的組委會特別推薦專案，電影《台灣一九一三》、電視劇《東風吹起正當歸》，以及紀錄片《兩岸家書》、星河影視共創平台、大陸湖南衛視綜藝節目《聲生不息》在晚會上也是焦點。



電影《台灣一九一三》編劇章家瑞是大陸國家一級導演，曾執導過《諾瑪的十七歲》《芳香之旅》《紅河》等多部作品。《東風吹起正當歸》是來自寶島的黃朝亮執導，從2009年第一屆開始海峽影視季之路。他認為，兩岸共融能讓大家更深入瞭解過去、審視現在、感受未來，兩岸和平共處，百姓才能安居樂業。

來自台灣的《兩岸家書》導演張釗維表示，兩岸的交流從未斷過，書信是同胞情感相連的重要媒介，讓不同領域、不同地域、不同年齡的人跨越時空阻隔共抒情懷。

晚會還釋出了第八屆「海峽兩岸青年網路視聽優秀作品展」評委會最佳作品和評委會特別推薦作品。本屆活動共收到1610部投稿作品，經過組委會的多輪評審，32部作品入圍提名。

其中，《且聽鹿鈴》《薩力》等8部作品獲頒第八屆海峽兩岸青年網路視聽優秀作品展評委會最佳作品；《命中註定那頭鵝》《金魚罐兒》獲頒第八屆海峽兩岸青年網路視聽優秀作品展評委會特別推薦作品。



《命中註定那頭鵝》台灣導演楊宥瑜表示，正是對電影的無盡熱愛讓他毅然決定人到中年時從製片人轉行當導演，也希望這部作品帶給大家堅持做自己的熱情與勇氣。