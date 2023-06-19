MQ-9B無人機情資傳美軍優先使用　空軍駁斥：不會先交美方

▲台灣2027年將配備MQ-9B無人機。（圖／ General Atomics）

記者陶本和／台北報導

美軍的4架MQ-9B無人機，我軍將於於2027年接收，不過傳出會由美方人員隨行進駐花蓮，而相關資訊也都由美軍優先使用，好比樂山雷達站，由美方使用我付費的翻版。對此，空軍19日駁斥，長程預警雷達所獲各項雷情，均由我方充分掌握與運用，而MQ-9B衛星資料鏈是由專用保密器執行情資傳輸與接收，也由我方運用所獲情資，不會有情資先交付美方情況。

根據聯合報指出，無人機裝備2027年返台後，規劃美方人員隨同進駐花蓮，而軍方內部盛傳，我使用MQ-9B無人機性質，如同當年美中央情報局（CIA）委我飛行U2偵察機，資訊將由美軍優先使用。此外，外界也以樂山雷達站做比擬，指稱MQ-9B無人機可能比照此美方使用我付費的模式。

對此，空軍司令部表示，長程預警雷達所獲各項雷情，均由我方充分掌握與運用，因涉及科技保護及高科技輸出許可，故循軍售管道成立後續維持案，執行修（維）護相關作業。

有關MQ-9B衛星資料鏈部分，空軍司令部指出，這是由專用保密器執行情資傳輸與接收，由我方運用所獲情資，不會發生情資先交付美方之情況。