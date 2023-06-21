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台中已婚男師被控要求女學生傳裸照　她曝對話：說是私藏版

記者黃翊婷／綜合報導

台灣MeToo風波從政壇延燒到媒體圈、演藝圈以及教育圈，台中某高中一名女校友指控，17歲時曾遭已婚H姓老師要求提供正面全裸照片，甚至說出「我很喜歡」、「私藏版」等話，還會想像與她發生性關係、談論性經驗，校方雖然在6月20日召開教評會，但並未對H老師做出暫時停聘的處分，案件現在已經進入性評會調查程序。對此，該高中的校友會理事長留言回覆，下周會再召開教評會決議是否停聘，另外若性平調查成立，一切都會依規定處理。

教室,學校。（示意圖／達志影像）

▲女校友指控H老師利用學生的信任與仰慕發展不倫戀。（示意圖／達志影像，非本文提及的高中。）

女校友提到，H老師利用她的信任與仰慕發展師生戀，她在大學備審資料中放了一張裸露背部的照片，H老師雖然反對，事後卻反過來向她索取正面全裸的照片，當時她才17歲，尚未成年，H老師明明知道，居然還說出「我很喜歡」、「這是私藏版」，甚至表明會設置密碼，不會讓妻子發現兩人的對話。

女校友提到，後來H老師會趁辦公室其他老師下班之後，未經同意直接抱她、摸臀，當下雖然感到不舒服，但因為害怕惹對方生氣，所以也不敢說什麼；此外，H老師還會與她談論車震、口交等性經驗，或是口頭談及曾想像與她發生性關係。

台中某高中女校友指控H姓老師利用權勢與她發展不倫師生戀。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▼▲女校友公布部分與H老師的對話。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同。）

台中某高中女校友指控H姓老師利用權勢與她發展不倫師生戀。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

更誇張的是，女校友說，H老師曾在臉書公開她患有憂鬱症的事情，反咬她爆料是「絕交後的報復行為」，企圖引導風向，後來因為有違反個資法的疑慮，才將文章撤下，但是對她的隱私侵害已經造成。

台中某高中女校友指控H姓老師利用權勢與她發展不倫師生戀。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

女校友表示，校方6月20日召開教評會，並未對H老師做出暫時停聘的處分，一切將在性評報告出爐後進行最終教評，現階段案件已經進入性平調查程序，她在臉書公開此事是希望提高公眾對此事的重視，避免類似事件再次發生，若有其他受害者，也可以直接與她聯繫。

台中某高中女校友指控H姓老師利用權勢與她發展不倫師生戀。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲校友會理事長留言回覆。

文章公開之後掀起網友留言熱議，還有其他校友坦言很驚訝，以前上過H老師的課，教學過程很不錯，沒想到居然發生這種事情。該校校友會理事長也留言表示，經詢問校方得到的回應是，因為會議討論時間不足，所以沒有在6月20日的教評會決議是否停聘H老師，下周會再召開一次教評會，確認是否先予以停聘，不過，無論H老師會不會停聘，均不影響性平調查，若調查成立，一切都會依照規定處理。

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