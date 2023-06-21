高雄財政局端午節前專案查緝　查獲違規菸酒市值逾800萬

▲端午節前夕，高雄市政府財政局全力查緝不法菸酒。（圖／高雄市政府財政局提供，以下同）

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即將迎來端午節四天連續假期，許多人已經準備好返鄉出遊，與家人、好友齊聚共度美好的假日時光。難得連期要好好放鬆，免不了會來點酒精飲品，除了應適量飲用、酒後不開車、未滿18歲勿飲酒外，購買菸酒時，也不要只看價格盲選，如果發現菸酒的來源不明、標示不全或價格明顯偏低，就要提高警覺，萬一不慎喝到對人體有害的劣酒，可能造成永久性失明、中毒致命；而菸草來源不明、未經檢驗的白牌菸，以及價格低於稅負的低價菸，不僅會影響健康，也會衝擊合法菸品市場的穩定性，並造成國庫損失。

每逢年節習俗，菸酒需求量都會大增，為防堵不肖業者趁機販售私劣菸酒，高雄市政府財政局於端午節前夕，積極展開為期5天的專案查緝，以確保民眾的健康及消費權益。

▲至店家倉庫，抽檢酒品是否有違規情事。

為加強查緝不法，高雄市政府財政局針對酒製造業、菸進口業、批發零售業三大業者全力展開抽檢，查核重點包含實地訪查酒廠，針對製酒原物料的進貨資料及釀酒設備的使用資料進行查核，並檢視廠房內是否存放違規或劣質原料，防範業者產製標示不實或品質低劣的酒品，杜絕不合格酒品流入市面。菸品方面，則是查核菸品銷售相關通路盤商是否異常。

另外，嚴防私劣菸酒品竄流市面，各個通路也是重點查核對象，包含：

1、販售低價菸酒之商店、市場、量販店等菸酒販售專區。

2、傳統市場、跳蚤市場、檳榔店（攤）、夜市、外籍移工專賣商店等銷售或使用酒品場所。

3、夜店、酒店、舞廳(KTV、PUB)等特殊娛樂場所。

4、薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞、牛排館、婚宴會館、坐月子中心等大量使用酒品之商店。

5、轄內曾被查獲不法酒業者。

▲▼前往飲酒場所，宣導販酒應注意事項及酒後代駕資訊。

專案期間共查核菸酒業者70家，查獲違規菸品市值達697萬9,730元、違規酒品市值達169萬4,462元，高雄市政府財政局提醒民眾，應透過合法製造廠商、進口商（代理商）購買菸酒，或是優先挑選印有財政部「W」標章的優質酒類，如有發現疑似不法菸酒，可撥打高雄市政府財政局菸酒檢舉專線電話（07）3314320提出檢舉。

(高雄市政府財政局 廣告/部分經費來自菸品健康福利捐)