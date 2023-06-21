端午節開吃！超商開賣「星級飯店名粽」　吃得到蓮子、鹹蛋超滿足

▲7-11限量開賣最新「香格里拉傳統粽」。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

端午節就要吃粽子！超商限量開賣「3款粽子」，其中有1款新粽攜手台北星級飯店打造而成，食材除了最基本的豬肉、花生香菇、鹹蛋等，還加新鮮蓮子增添口感，另一款免沾手盒裝的「招牌北部粽」同樣也擁有超高人氣；即日起至6/27前吃粽還可享優惠，只要購買指定粽子商品搭配沙拉和袋裝水果，直接現省10元。

7-11提供外出旅客便利購買粽子管道，推出3款微波加熱即可食用的粽子，除了去年上市一周熱銷超過萬顆的「呷七碗招牌北部粽（免沾手）」，雙北地區門市限量販售，嚴選在地長糯米，內餡使用醃漬豬肉，搭配鹹蛋黃、花生等餡料，還使用盒裝、免沾手剝葉，方便食用。

▲「呷七碗招牌北部粽」盒裝免沾手。

另一款「呷七碗經典北部粽」，桃園以南門市限量販售，嚴選在地長糯米，內餡使用在地豬肉進行醃漬，添加鹹蛋黃、香菇、栗子等配料；新品則攜手台北遠東香格里拉飯店推出限量「香格里拉傳統粽」，食材除了在地豬肉、花生香菇、鹹蛋等，更選用新鮮蓮子，口感更豐富。

▲最新香橙手搖杯來了。（圖／吃茶三千提供，下同）

吃茶三千最新「香橙系列」開喝了，首推這杯「玉露香橙」，是選用新鮮香橙搭配玉露青茶，每一口都能喝到茶香結合果香，另一款「香橙泡泡」則是選用Perrier氣泡水作為基底搭配香橙，再加入有嚼勁的纖玉菓子增添口感，沁涼又清爽，除外也不能放過超熱銷的「鮮果百匯」，是鳳眉紅茶佐以香橙果露、新鮮水果的組合，夏天喝超滿足，即日起正式上市。

▲▼香橙佐以青茶、氣泡水，清爽又消暑。