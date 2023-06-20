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通勤族請留意！桃捷1200票有專用通道享優惠　免於重複扣款

▲桃捷1200票有專用通道享優惠　

▲桃捷1200票有專用通道享優惠。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

配合基北北桃1200公共運輸定期票啟用，桃園機場捷運線21處車站增闢專用通道，安裝移動式感應閘門，以便分流1200定期票及一般票乘客進出。桃捷公司提醒1200定期票使用者，7月1日起至年底，這段期間進出車站要走專用通道，才享有1200定期票優惠，若走一般通道會被重複扣款。

桃捷公司20日表示，桃園機場捷運線之前未納入雙北地區1280公共運輸定期票使用路線內，以致各車站收費系統含自動售票加值機、旅客詢問處售票機、驗票閘門、後台電腦等等設備都須全面更新，才能納入基北北桃生活圈1200公共運輸定期票使用。

▲桃捷1200票有專用通道享優惠　

為了服務桃園機場捷運線乘客能同步趕上7月1日起享有1200公共運輸定期票通勤便利性，桃捷公司在全線21處車站增闢1200定期票乘客專用通道，以便和一般票卡做分流，又因21處車站數量龐大，更新時程耗時費力，桃捷快馬加鞭，趕工加速系統更新，要拚年底前開放持各種不同票卡的乘客在各閘門通行無阻，特別是1200公共運輸定期票才不會被重複扣款。

桃捷公司提醒7 月1日起到年底前，持1200公共運輸定期票使用者請務必走專用通道，專用通道的移動式感應閘門系統才會紀錄1200公共運輸定期票使用情形，若走一般閘門通道會直接被扣款，等於重複扣款，無法享有1200公共運輸定期票優惠，請民眾多加留意。

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