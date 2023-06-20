法國無家者暴力搶劫　7旬嬤與孫女「遭硬闖家門」一秒拖出撂倒

▲法國一名無家者襲擊老婦人與她的孫女，光天化日闖進屋內行搶。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

法國西南部城市波爾多（Bordeaux）市中心19日發生街頭搶劫襲擊案，一名73歲老婦人與她年幼的孫女在光天化日之下，竟然在家門口遭到一名無家可歸的男性闖入，並將祖孫倆暴力拖出門外，趁機搶走物品，女童甚至直接被他用蠻力拉起並甩向一旁地面。恐怖行搶的影片迅速在網路瘋傳。

Quelle horreur. Bordeaux aujourd’hui. Voilà ce qu’ils ont fait de notre pays. Français, réveillez-vous. pic.twitter.com/isuIzeHM96 — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 19, 2023

根據每日郵報報導，這名無家可歸者據悉是在1993年出生的法國人，身上背有大約20項犯罪紀錄，但他仍繼續犯案行搶，19日下午5點30分左右，他在波爾多市中心歐洲廣場（Place de l'Europe）附近鎖定一對祖孫下手。

網路流傳的影片可見，起初老婦人與孫女站在自家門口往路上看，發現男子不對勁後她帶著孫女轉身進門，豈料對方動作敏捷，快速地用腳擋住門板，不讓她們關門，隨後直接衝進屋內將老婦人與女童拖出門外，祖孫重摔在地。男子迅速搶奪物品後，將女童拽起甩向一旁，摔在地上的女童嚇得趕緊爬起，跑回奶奶身邊，此時家中的寵物狗也來到門前。

男子得手後立即逃亡，不過數小時後即遭逮捕。據報導，男子因為蓄意暴力與綁架未遂等指控遭到拘留，目前正在接受調查。