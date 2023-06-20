LINE「11款免費貼圖」限時下載！隱藏版小水豚、香菇妹超Q

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）
記者周亭瑋／綜合報導
免費貼圖來了！LINE今（20）日釋出兩款全新免費貼圖，一是各種可愛小豬圖案的「0050生日快樂：可愛動物園登場」，另一個則是「LINE TV X 水獺蹭蹭」；不僅如此，還有9組隱藏版貼圖，可限時免費下載。
6月20日新上架
0050生日快樂：可愛動物園登場｜下載請點
下載期限：2023年7月20日
下載條件：加好友
LINE TV X 水獺蹭蹭｜下載請點
下載期限：2023年7月19日
下載條件：觀看指定影片5分鐘
LINE購物品牌名店 X 香菇妹｜下載請點
下載期限：2023年7月18日
下載條件：加好友
LINE禮物 X 小狗宇宙｜下載請點
下載期限：2023年7月18日
下載條件：加好友
LINE購物護照★狐狸先森瘋狂購物篇｜下載請點
下載期限：2023年7月12日
下載條件：開通LINE購物護照
中鋼企業文化篇2｜下載請點
下載期限：2023年7月8日
下載條件：無
LINE購物 X 上班族鴨鴨｜下載請點
下載期限：2023年7月6日
下載條件：加好友
台灣房屋-房仲日常2.0｜下載請點
下載期限：2023年6月29日
下載條件：加好友
LINE購物直播 X 林北係熊｜下載請點
下載期限：2023年6月28日
下載條件：加好友
LINE購物 X 熊貓本丸｜下載請點
下載期限：2023年6月27日
下載條件：完成LINE購物APP指定任務+加好友
LINE VOOM X 小水豚｜下載請點
下載期限：2023年6月22日
下載條件：加好友
讀者迴響