快訊／首見女性猴痘！新北9旬嬤「感染源調查中」　單周再爆19例

▲疾管署發言人羅一鈞說明，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內首見女性染猴痘個案！疾病管制署今（20）日公布國內上周增加19例猴痘個案，其中有18例本土，1例境外；值得注意的是，新北出現女性感染猴痘，個案是一名90多歲婦人，5月中下旬因為肺炎住院，返家後6月1日發病，全身出現水泡，經醫師評估為輕症採居家自主健康管理，目前7名家人與出院後2名照服員採檢都陰性，感染源及住院期間同病室接觸者仍在調查中。

疾病管制署副署長羅一鈞今(20)日公布國內新增19例猴痘(Mpox)病例，分別是18名男性、1名女性，居住地點為北部11例、中部4例、南部4例；其中1例為來自柬埔寨的境外移入，其餘為本土。

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首見女性個案是一名新北市90多歲婦人，也是歷來年紀最大個案。疾管署說明，她5月中下旬曾因細菌性肺炎住院，出院返家後於6月1日發病，全身有水泡。

後續經醫師評估為輕症，採居家自主健康管理，未服用口服抗病毒藥物，病況好轉中；目前7名家人與出院後2名照服員採檢都陰性，感染源及住院期間同病室接觸者仍在調查中。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診181例病例(168例本土及13例境外移入)。