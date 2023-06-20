女酒駕肇事男友為愛頂罪　監視器拍到「她走下駕駛座」2人慘了

▲警方調出路口監視器畫面，肇事後女子自駕駛座下車而發現真相。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安警分局北昌派出所18日下午，獲報前往吉安鄉建國路與自強路口處理交通事故，當場查獲林姓女子酒駕開車載林姓男友，林男為了保護女友，向警方誆稱自己才是肇事者，員警仔細追查戳破他的謊言，全案依公共危險罪、藏匿人犯及湮滅證據等罪調查偵辦。

警方表示，31歲的林姓女子駕駛自小客車附載35歲的林姓男友出遊，不料與一自小客車發生擦撞，由於林女開車前曾飲酒，林男向隨後來處理交通事故的員警誆稱自己才是駕駛，警方依道路交通事故處理規範等相關規定，對現場兩造雙方施以酒測，林男經測定酒測值超過法定標準，員警現場將林男帶回所內。

▲警方釐清真相後，林女依刑法公共危險罪、林男依刑法藏匿人犯及湮滅證據罪調查偵辦。

由於全案涉及公共危險罪，員警返所後，調閱附近路口監視器欲釐清案發經過，未料，竟看到事故發生當下林女由車輛駕駛座下車，林男現場向警方謊稱其為駕駛人並酒駕替女友扛下全責。林男坦承因擔心女友遭受刑責，且認為女友喝的比其還醉才出此下策，出面頂替。全案將林女依刑法公共危險罪、林男依刑法藏匿人犯及湮滅證據罪調查偵辦。

吉安分局表示，員警處理交通事故時，皆依道路交通事故處理規範等相關規定辦理。車輛駕駛人如發現他造當事人非實際駕駛人時，應立即向警方反映，警方將仔細調查並調閱監視器及查訪附近商家證人，以查明實際駕駛；一旦發現確有冒名頂替情形，且讓員警依其供述製作道路交通事故談話紀錄表等公文書，即依刑法第214條偽造文書罪移送偵辦。