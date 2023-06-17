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酒駕怕被抓！高雄男竟破壞柵欄逃進醫院躲警察　最後下場曝光

▲▼ 酒駕怕被抓！高雄男竟破壞柵欄逃進醫院躲警察。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲酒駕怕被抓！高雄男竟破壞柵欄逃進醫院躲警察。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名50歲鐘姓男子16日深夜騎乘機車，在小港區山明路與北林路口違規紅燈右轉，員警立即開啓警報器鳴笛示意停車受檢，但他卻拒停加速逃逸，甚至還自行掰開停車栅欄進入醫院地下停車場躲藏，最後仍遭員警制伏。鐘男測得酒測值為0.86毫克，當場依公共危險罪逮捕，全案詢後移送高雄地檢署偵辦，他還得賠償柵欄損壞費用。

▲▼ 酒駕怕被抓！高雄男竟破壞柵欄逃進醫院躲警察。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼酒駕怕被抓！高雄男竟破壞柵欄逃進醫院躲警察。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 酒駕怕被抓！高雄男竟破壞柵欄逃進醫院躲警察。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，鐘男自稱於1小時前獨自在超商喝4罐玻璃罐裝瓶啤酒，飲酒結束後騎乘機車準備回家，因紅燈右轉遇上警察，擔心酒駕被抓，才會逃逸至醫院地下停車場，並破壞柵欄強行進入。員警當時見狀後，立馬下車跑步追緝，並把巡邏車擋住出入口以防脫逃，才將鐘男繩之以法。

鐘男到案後悔恨不已，除酒駕需遭移送法辦外，另破壞醫院停車場柵欄部分亦需支付損壞賠償費用，真謂賠了夫人又折兵。

小港警分局提醒，「酒駕零容忍」，酒後請「指定駕駛」或「代客叫車」，幫己也幫人，民眾飲酒後請搭乘大眾運輸工具，勿心存僥倖，以維護自己與大眾行車安全，另行經路口請依號誌標誌行駛，勿逞一時之快，危害公共安全同時呼籲。

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