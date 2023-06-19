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當職業小三！她曝「陰道通腦袋」包養後果：愛上Sugar Daddy

▲▼正妹、妹子、美女、害羞、性感、床。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲媽媽桑表示，職業小三有時會與SugarDaddy產生情愫，進而出現小四、小五宮鬥劇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

現今包養文化逐漸在某些國家開始盛行，媽媽桑席耶娜日前也在節目上大談自身經驗，表示職業小三不但要熟悉英日語口說才能找到外國客人，還有人透過Sugar Daddy養名牌包，相當有生意頭腦。不過她也指出，有許多人被包養久了會與SugarDaddy產生情愫，因此自己心態要調整，否則後面若有小四、小五的出現，就可能上演宮鬥劇，超狂經驗談也顛覆世人價值觀。

媽媽桑席耶娜化身職業小三在節目《新聞挖挖哇！》上揭開包養世界的神秘面紗，她指出現今都有包養的專屬網站了，也不是只有做八大的女生才會去給人家包養，「所以你說包養的多嗎？應該算多吧。」

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當主持人請教行情怎麼算時，席耶娜則表示，當然是看每個人，因為要的金額都不太一樣，她也搬出自身經驗舉例，「像我之前被一個夜店認識的澳洲男人包養2個月，每個禮拜只要工作5天，月收入超過10萬，工作內容就是陪他吃飯喝酒，反正就是24小時隨侍在側，除了他去談生意的時間。」

職業小三包養經驗談！　超狂分析顛覆世人價值觀

▲媽媽桑席耶娜在節目中揭開包養世界的神秘面紗。（圖／翻攝自YouTube／《新聞挖挖哇！》）

席耶娜認為，其實很多太太感覺上也是被包養，「因為妳也是跟老公拿生活費，只是我們大家名義上不一樣。」對此也有節目來賓打趣表示，「就是零售跟批發的差別。」席耶娜則回應，「反正到後面也有可能不做了離婚。」

席耶娜還分享她被一名日本人包養的經驗，整個過程大概1個月左右，剛好當時遇到她有意存錢開店，於是那位日本人就直接豪氣掏出300萬日圓給席耶娜，並對著她說「妳去開店吧！」席耶娜說，以當時的匯率來算，那些錢大概有90幾萬新台幣，「然後我就在90萬的預算內把店開起來。」她也補充，男方希望她可以有自己的收入。

席耶娜也指出，她自己算是獨佔模式，但她有聽過女生一次給好幾個人包養的那種，而且女方每次都會要求不同的Sugar Daddy買同樣款式和牌子的名牌包送她，等她拿到新的之後，就會把舊的賣掉，「相當有生意頭腦！」

至於職業小三有所謂的職業道德嗎？席耶娜則認為，首先就是要認知到當妳變成小三後，後面可能還有小四、小五的出現，「小三可能會吃小四的醋，因為陰道通腦袋，包養久了女生愛上男方的案例其實蠻多的。」因為若男方集合所有缺點於一身，例如禿頭、大肚子、有狐臭、吃檳榔等等，他不管給再多錢，幾乎都不可能有女生給他包養，「我連你的錢都不屑拿，且女生確實也不是每個人的錢都拿」，所以愛情跟麵包相比，感覺其實還是很重要。

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