2024最新總統民調曝　黃揚明分析「他」拓展非同黨支持能量最高

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據台灣民意基金會20日公布的總統民調顯示，民進黨參選人賴清德以36.5％支持度居冠，民眾黨參選人柯文哲29.1％躍居第二，國民黨參選人侯友宜20.4％敬陪末座。對此，媒體人黃揚明也在臉書以各數據分析，賴清德約有16％的支持度來自非民進黨支持者，拓展非同黨支持選票的能量最高。

黃揚明指出，根據民調結果顯示，賴清德領先柯文哲7.4個百分點，柯文哲領先侯友宜8.7個百分點，他提到，在台灣民意基金會日前公布政黨支持度國民黨排第三的時候，就大概可以知道侯友宜又會第三名了。

黃揚明分析，根據該民調，國民黨政黨支持度20.4％，與侯友宜支持度居然巧合地一模一樣，但國民黨支持者中，侯僅拿到6成5支持度，也就是說，侯友宜大約有1/3、7％的支持度來自非國民黨的力量；而賴清德獲得84％民進黨支持者支持，因此賴有約4成4、16％的支持度來自非民進黨支持者；柯文哲獲得77％民眾黨支持者支持，有約4成1、12％的支持度來自非民眾黨支持者。

黃揚明最後總結，誰拓展非同黨支持選票的能量較高，從這裡就可以稍微區分。