　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024最新總統民調曝　黃揚明分析「他」拓展非同黨支持能量最高

▲▼藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

根據台灣民意基金會20日公布的總統民調顯示，民進黨參選人賴清德以36.5％支持度居冠，民眾黨參選人柯文哲29.1％躍居第二，國民黨參選人侯友宜20.4％敬陪末座。對此，媒體人黃揚明也在臉書以各數據分析，賴清德約有16％的支持度來自非民進黨支持者，拓展非同黨支持選票的能量最高。

黃揚明指出，根據民調結果顯示，賴清德領先柯文哲7.4個百分點，柯文哲領先侯友宜8.7個百分點，他提到，在台灣民意基金會日前公布政黨支持度國民黨排第三的時候，就大概可以知道侯友宜又會第三名了。

黃揚明分析，根據該民調，國民黨政黨支持度20.4％，與侯友宜支持度居然巧合地一模一樣，但國民黨支持者中，侯僅拿到6成5支持度，也就是說，侯友宜大約有1/3、7％的支持度來自非國民黨的力量；而賴清德獲得84％民進黨支持者支持，因此賴有約4成4、16％的支持度來自非民進黨支持者；柯文哲獲得77％民眾黨支持者支持，有約4成1、12％的支持度來自非民眾黨支持者。

黃揚明最後總結，誰拓展非同黨支持選票的能量較高，從這裡就可以稍微區分。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／《婆婆2》全部重拍！　許傑輝「火療一哥」換他演
快訊／吳宗憲喊話黃子佼！「圈裡傻女孩多」
快訊／苯巴比妥吞下肚了！　高雄緊急通知百餘童
iPhone 15渲染圖！　「2大亮眼新色」登場
黃子佼爆料「大小S吸毒」！　北市警回應了
NONO遭爆「強吻女模」　朱海君反應曝光
《全明星》女星目睹噁行！　「但是她說沒關係」結局氣炸
快訊／作家何則文爆拍裸照性侵！　道歉「離開公眾視野」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜提「4堅持」批蔡英文　鄭文燦酸「空洞」：要做的功課還很多

習近平、布林肯會晤「不支持台獨」　國民黨酸賴清德過不了關

要綠趕快過「兩岸監督條例」　柯文哲：有民進黨不能通過的法律嗎？

侯友宜拿《憲法》當兩岸題擋箭牌　民團：難怪淪「老三」

評陳以信！曾銘宗笑「話太多」打89分　李德維：一點搶鏡但恰如其分

柯文哲吸走侯友宜的票？　黃揚明分析：有些人是策略性給侯警訊

藍綠白狂問《選罷法》排黑違憲？　大法官被提名人：可細緻討論

他批侯友宜台大場全靠主持人護航　「看來劉家昌是對的」

稱餵藥案民進黨準備翻車　他：新北市別任人侵門踏戶

給侯友宜台大演講「打90分」　曾銘宗曝這缺點扣10分

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

孟耿如堅強發聲「我們是一家人」　強忍眼淚：會一起面對，一起彌補

侯友宜提「4堅持」批蔡英文　鄭文燦酸「空洞」：要做的功課還很多

習近平、布林肯會晤「不支持台獨」　國民黨酸賴清德過不了關

要綠趕快過「兩岸監督條例」　柯文哲：有民進黨不能通過的法律嗎？

侯友宜拿《憲法》當兩岸題擋箭牌　民團：難怪淪「老三」

評陳以信！曾銘宗笑「話太多」打89分　李德維：一點搶鏡但恰如其分

柯文哲吸走侯友宜的票？　黃揚明分析：有些人是策略性給侯警訊

藍綠白狂問《選罷法》排黑違憲？　大法官被提名人：可細緻討論

他批侯友宜台大場全靠主持人護航　「看來劉家昌是對的」

稱餵藥案民進黨準備翻車　他：新北市別任人侵門踏戶

給侯友宜台大演講「打90分」　曾銘宗曝這缺點扣10分

安聯小小世界盃歡慶10周年　頂尖球員將赴德國培訓試煉

安妮兔沾板溶出試驗超標22倍！食藥署曝風險　1.3萬公斤退運銷毀

侯友宜提「4堅持」批蔡英文　鄭文燦酸「空洞」：要做的功課還很多

5歲女童飯店大廳玩耍突失蹤！　遭人「塞行李箱」綁架帶走

統神Godtone將登場！PCS夏季賽6月30開打、官方公開五大新戰力

習近平、布林肯會晤「不支持台獨」　國民黨酸賴清德過不了關

要綠趕快過「兩岸監督條例」　柯文哲：有民進黨不能通過的法律嗎？

林力仁發聲明自清：對愛妻忠貞不二　要讓造謠者受應有處罰

敢離婚燒死妳全家！夫擁小四香閨纏綿...說了這句　法官准她休夫

侯友宜拿《憲法》當兩岸題擋箭牌　民團：難怪淪「老三」

正在用吹風機！孩突砸氫氣球　「瞬間炸出火球」驚悚畫面曝光

政治熱門新聞

學生再逼問「落選是否辭市長」　侯友宜這樣答

侯談國防、國政論述　柯辦批抄襲

館長號召716凱道大遊行！　侯友宜、柯文哲全表態了

侯友宜台大學生座談爆口角　國發所校友爆氣嗆陳以信主持不公

總統民調淪老三將「讓給郭台銘選」？　侯友宜：打死不退

台灣民意基金會民調：賴清德36.5％、侯友宜20.4%墊底

曾代表民眾黨選市議員　他酸MeToo是「女權自助餐」：我Ｘ你的

雲林綠議員批張麗善收割農保修法　凌濤、邱良閱看不下去隔空回嗆

迎戰台大生稱「我有一個夢」　侯友宜轟賴清德意識形態分裂台灣

汐止幼童未檢出BZD　賴品妤轟侯友宜子弟兵

「上任就恢復特偵組」　侯友宜：當總統立刻查民進黨8年弊案

領10萬現金偷放59張假鈔爆爭議　合庫銀：全力配合司法調查

台灣民意基金會民調：52.8％認同中國最愛侯友宜

侯友宜台大學生座談有進步？　苗博雅：建議國民黨參考「侯信配」

更多熱門

相關新聞

柯文哲2024最新民調衝第一　沈富雄分析：太奇怪了！

柯文哲2024最新民調衝第一　沈富雄分析：太奇怪了！

TVBS最新2024總統大選民調，民眾黨總統參選人柯文哲以33%支持度衝上第一，民進黨總統參選人賴清德獲30%、國民黨總統參選人侯友宜23%。對此，前立委沈富雄說，「這太奇怪了」。

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

侯友宜如何突破老三困境？　學者分析：還有3個機會可逆轉

侯友宜如何突破老三困境？　學者分析：還有3個機會可逆轉

國人痛苦指數高　藍委曝最新民調嘆「一個台灣兩個世界」

國人痛苦指數高　藍委曝最新民調嘆「一個台灣兩個世界」

柯文哲民調第一！親赴基隆拔樁對決賴

柯文哲民調第一！親赴基隆拔樁對決賴

關鍵字：

台灣民意基金會民調黃揚明

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

徐乃麟回應了...還原錄影情況

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

更多

最夯影音

更多
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面