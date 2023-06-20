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黃子佼狂爆藝人黑料扯大小S吸毒　北市警曝難追查原因

▲▼黃子佼上《康熙來了》和小S世紀擁抱。（資料照／中天）
▲黃子佼爆料大小S吸毒，還被強逼硬塞，北市警方曝光難追查原因。（資料照／中天）

記者邱中岳／台北報導

Me Too娛樂版現正熱映！黃子佼遭爆料曾對少女強吻逼拍裸照，在19日上午公布錄影道歉，還爆料多位藝人吸毒、開趴等，並聲稱自己被塞毒餵藥，後因喝酒情緒不穩、做出疑似自殘行為，被救護車送往醫院治療，據傳目前已經甦醒，至於爆料吸毒的情況，北市警局對於是否要查做出說明。

知名主持人黃子佼，被人爆料曾經對少女強吻並且拍攝裸照，黃19日上午公開3段道歉影片，但是話鋒一轉，卻直接報出多名藝人的猛料，除了提及有資深藝人在古蹟前面作秀場時還在古蹟抽菸，另有資深主持人在外面欠錢等狀況，最後直接爆料有藝人吸毒。

黃子佼在19日公布的影片中，除了道歉，更直接扯出過去往事，提到和大小S去韓國時，曾留下不好的印象，「他們就在飯店一起嗑藥，我非常不想，身邊的朋友包含阿雅、范曉萱等都知道，我被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂！」

黃更強調，「且光頭（具俊曄）很大隻，當時把我抱進浴室，讓我不得不一起吸毒且他也被硬塞過。」話一出引發熱議，除了大小S發出聲明之外，也有外界質疑警方是否應該針對上述情資做出相關動作。

北市警方表示，黃子佼爆料內容空洞並無相關事證，且周刊踢爆陽明山開毒趴事件為2001年，1級毒品追訴期為20年，2級毒品追訴期為10年，所以早已過了相關法定追溯年限。

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