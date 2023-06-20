德仁天皇會晤印尼總統佐科威！　即位後首次國是訪問

▲日本德仁天皇、雅子皇后以及印尼總統佐科威夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日皇德仁今天會見印尼總統佐科威，這是他2019年即位以來首度國是訪問。

德仁和皇后雅子從6月17日到23日訪問印尼這個東南亞最大經濟體，佐科威（Joko Widodo）去年在東京訪問期間邀請德仁來訪。

德仁夫婦抵達印尼首都雅加達南邊的總統府，旁邊有數十名支持者高喊「歡迎來印尼！」和一支演奏日本國歌的軍樂隊。

佐科威在正式午宴款待前告訴媒體：「日皇夫婦訪問印尼進一步加強我們人民之間的友誼。」

「這樣的堅實基礎對於發展我們兩國之間的戰略夥伴關係是必要的，特別是在經濟領域。」

佐科威及妻子艾里亞納（Iriana）和德仁夫婦一起在總統府花園周圍散步，並舉行植樹歡迎儀式。

東京和雅加達近年來已採取行動加強雙邊關係，日本官員特別提及印尼新興經濟的重要性及其靠近全球航道的戰略位置。

德仁夫婦將在明天參觀雅加達的一個軍人墓地，那裡埋葬著28名在印尼獨立戰爭（1945到1949年）中留下並作戰的前日本士兵。

德仁一行人還計劃訪問爪哇島中部的日惹（Yogyakarta），並參觀世界遺產婆羅浮屠（Borobudur）寺廟群。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，疫情限制日皇德仁夫婦執行公務，如今已逐漸恢復。

德仁夫婦去年首次出國，當時是去參加英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的國葬儀式。

以前的日皇分別在1962年和1991年訪問過印尼。