夏日必備消暑神器！一秒掰了汗味又降溫

▲可隨身攜帶的GATSBY體用抗菌濕巾，是夏日必備消暑好物！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每到夏日就擔心全身黏膩感、飄散出不好的味道！不論是熱愛戶外運動，或是通勤、有跑業務需求的男生們來說，要當個有質感的男孩，「潔淨保養」跟維持髮型一樣重要！烈日下的汗水和高溫影響到外表和自信…想要解決夏日尷尬危機，當然要有戰勝汗水、汗味的小秘訣！可隨身攜帶的GATSBY體用抗菌濕巾，超大尺寸一張擦拭全身都OK！這一直是夏日必備消暑好物，助你一秒掰了汗味。

▲運動後身體大量出汗，潮濕高溫的情況下想維持清爽氣味，要有戰勝汗水、汗味的小秘訣！

擔心被歸類為「臭男生」嗎? 炎炎夏日活動後，身體大量出汗，衣服濕透看起來不整潔，汗水和細菌交互作用下，身體產生異味影響人際交往；在這種潮濕高溫的情況下想維持清爽氣味，除了早晚沖澡、穿著通風透氣的衣服及清淡飲食之外，在外無法洗澡時，還可以隨時使用濕紙巾保持清爽感，讓身體乾爽不會散發出汗臭味。比起一般的濕紙巾更大張、更強韌的GATSBY體用抗菌濕巾，一張就能擦全身、不會扭曲變形、也不容易殘留棉絮；超明顯的冰涼感，更是夏日的秘密武器！一擦立即降溫是維持儀容乾爽無味最佳的捷徑。即使在熱熱的天氣流汗了，近距離與人接觸也不害羞，自信更加倍！

▲更強韌的GATSBY體用抗菌濕巾，一張就能擦全身。

▲一擦立即降溫是維持儀容乾爽無味最佳的捷徑。

今夏好用的GATSBY體用抗菌濕巾全新包裝更吸眼球！外包裝運用鮮明的色彩冰塊，不僅主打清涼感，更為消費者帶來全新體驗，呈現不同的香氣表現；無論你是喜歡清新的皂香還是迷人的果香，GATSBY體用抗菌濕巾都能滿足你的不同需求，為炎熱的夏天帶來繽紛的愉悅香氣。這次的升級版本在保持卓越的清涼抗菌功能同時，更注重減輕環境的負擔；紙巾材質採用100%自然素材，不含任何塑膠纖維，讓消費者可以用環保的方式享受清爽舒適的體驗。不只如此，為了滿足夏日方便清潔的大量需求，GATSBY體用抗菌濕巾推出30入重裝，一擦去除黏膩感、瞬間降溫！不論是戶外活動、通勤、運動後流汗，不方便洗澡的時刻都可以方便快速使用。

▲GATSBY體用抗菌濕巾今夏包裝升級！

▲GATSBY體用抗菌濕巾推出30入重裝，一擦去除黏膩感、瞬間降溫！

炎熱到令人崩潰的夏季，看到這個清涼好物真是太有感，就讓GATSBY體用抗菌濕巾成為今夏不可或缺的清涼夥伴吧！無論何時何地都能瞬間掰掉汗味、趕走煩躁，恢復氣質開朗的乾淨形象。

▲GATSBY特製超巨大比人還高的涼感海灘巾！

今夏包裝升級，為了讓消費者體驗何謂大尺寸，更特製超巨大比人還高的海灘巾！這款GATSBY涼感海灘巾只送不賣！200公分超大尺寸比一個成人男生還高，鋪在燒燙燙的沙灘上立刻隔絕熱氣、游完泳渾身濕淋淋時還能圍住全身！最棒的是輕量、速乾材質可以摺得小小一塊放進包包中隨身攜帶。想要得到海灘巾就要先知道GATSBY體用抗菌濕巾有多好用！鎖定6月底GATSBY官方IG海灘巾貼文活動，就有機會得到GATSBY涼感海灘巾，讓你在夏日沙灘也能維持質感，成為吸睛焦點！