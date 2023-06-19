傳房號照給沖繩女職員！議員踢爆性騷案　悠遊卡：已調轉業務＋2申誡

▲議員林延鳳「悠遊卡有狼：沖繩洽公涉性騷，丟臉丟到日本去！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員林延鳳踢爆，前台北市長柯文哲於2022年11月訪日本沖繩前夕，悠遊卡公司一名男職員對日本琉球銀行女職員性騷，傳私密照給女方，讓女方覺得有性邀約企圖。對此，悠遊卡公司副總經理林季良回應，悠遊卡公司已有召開性平會懲處男職員，依照日方要求，將男方轉往其他業務、不再碰此專案，並申誡2次。

林延鳳19日下午於台北市議會召開記者會，她表示，柯文哲在卸任前夕，花了超過百萬元到沖繩做宣傳，結果卻爆發性騷擾事件，完全把台北市民的臉丟光到國外去。

林延鳳說明，柯文哲一行人於2022年11月浩浩蕩蕩到沖繩談國際合作，但一名先遺團的悠遊卡公司男職員，在沖繩第三天時，向琉球銀行女職員傳了「比較私密的照片」，讓受害女職員覺得有性邀約企圖，儘管男方事後將照片收回、辯稱是傳錯了，但女方已認為不舒服，所以直接向悠遊卡公司檢舉。

林延鳳提及，悠遊卡公司後續召開性平會，但當時該名職員還在試用期，試用期間到國外性騷女職員，結果最後卻通過試用，「你們任用員工標準是什麼？」質疑此事對台北市傷害很大，這半年悠遊卡公司在沖繩境外支付僅獲利6760元，「是不是因為這件事，造成日本琉球銀行不信任悠遊卡，對合作業務採消極辦理？」

與會的悠遊卡公司副總經理林季良澄清，當時公司與琉球銀行確實有業務往來，但從2022年11月開辦以來至今，都還有業務上的溝通，沒有因為突發事件而影響雙方合作；且該名男職員並非市府訪問團先遣成員，而是溝通業務的聯絡人員。

林季良說，當時是同團的女性同仁與主管，接到日方的LINE訊息提出此案，當天中午便向時任總經理邱昱凱通報，邱昱凱隔天要求相關主管、人資部門按照公司辦法成立性平會，請當事人說明與瞭解、調查狀況，最終性平會建議申誡2次，悠遊卡公司也依照後續日方要求，讓該男轉往其他區域做業務拓展，不再觸碰此專案。

林季良指出，據自己的了解，該男並非傳很私密的照片，而是提供一個房間號碼的照片，且男職員稱是誤傳，所以事後收回，而性平會調查結果沒有很直接證據證明有騷擾意圖、動作，不過性平會當時提出建議，該男言行確實影響公司對外聲譽表現，所以建議公司予以懲處。

面對悠遊卡公司的回應，林延鳳當場表達不滿，認為簡直是「無恥」，批評悠遊卡的性平會沒有找外部委員。而林季良則說，當時性平委員共5人，4名是公司女性主管。

悠遊卡公司的上級主管單位、台北市交通局專委張仲杰回應，悠遊卡公司本身有訂定工作場域的性騷防治跟懲戒辦法，女性委員應占委員總數二分之一以上，而目前也有按照此規定，且經詢問悠遊卡公司，性平會召開後的結論，當事人得知後沒提出異議，倘若有該檢討之處，會再跟悠遊卡公司做研究討論。