　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳房號照給沖繩女職員！議員踢爆性騷案　悠遊卡：已調轉業務＋2申誡

▲▼林延鳳「悠遊卡有狼：沖繩洽公涉性騷，丟臉丟到日本去！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲議員林延鳳「悠遊卡有狼：沖繩洽公涉性騷，丟臉丟到日本去！」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員林延鳳踢爆，前台北市長柯文哲於2022年11月訪日本沖繩前夕，悠遊卡公司一名男職員對日本琉球銀行女職員性騷，傳私密照給女方，讓女方覺得有性邀約企圖。對此，悠遊卡公司副總經理林季良回應，悠遊卡公司已有召開性平會懲處男職員，依照日方要求，將男方轉往其他業務、不再碰此專案，並申誡2次。

林延鳳19日下午於台北市議會召開記者會，她表示，柯文哲在卸任前夕，花了超過百萬元到沖繩做宣傳，結果卻爆發性騷擾事件，完全把台北市民的臉丟光到國外去。

林延鳳說明，柯文哲一行人於2022年11月浩浩蕩蕩到沖繩談國際合作，但一名先遺團的悠遊卡公司男職員，在沖繩第三天時，向琉球銀行女職員傳了「比較私密的照片」，讓受害女職員覺得有性邀約企圖，儘管男方事後將照片收回、辯稱是傳錯了，但女方已認為不舒服，所以直接向悠遊卡公司檢舉。

林延鳳提及，悠遊卡公司後續召開性平會，但當時該名職員還在試用期，試用期間到國外性騷女職員，結果最後卻通過試用，「你們任用員工標準是什麼？」質疑此事對台北市傷害很大，這半年悠遊卡公司在沖繩境外支付僅獲利6760元，「是不是因為這件事，造成日本琉球銀行不信任悠遊卡，對合作業務採消極辦理？」

與會的悠遊卡公司副總經理林季良澄清，當時公司與琉球銀行確實有業務往來，但從2022年11月開辦以來至今，都還有業務上的溝通，沒有因為突發事件而影響雙方合作；且該名男職員並非市府訪問團先遣成員，而是溝通業務的聯絡人員。

林季良說，當時是同團的女性同仁與主管，接到日方的LINE訊息提出此案，當天中午便向時任總經理邱昱凱通報，邱昱凱隔天要求相關主管、人資部門按照公司辦法成立性平會，請當事人說明與瞭解、調查狀況，最終性平會建議申誡2次，悠遊卡公司也依照後續日方要求，讓該男轉往其他區域做業務拓展，不再觸碰此專案。

林季良指出，據自己的了解，該男並非傳很私密的照片，而是提供一個房間號碼的照片，且男職員稱是誤傳，所以事後收回，而性平會調查結果沒有很直接證據證明有騷擾意圖、動作，不過性平會當時提出建議，該男言行確實影響公司對外聲譽表現，所以建議公司予以懲處。

面對悠遊卡公司的回應，林延鳳當場表達不滿，認為簡直是「無恥」，批評悠遊卡的性平會沒有找外部委員。而林季良則說，當時性平委員共5人，4名是公司女性主管。

悠遊卡公司的上級主管單位、台北市交通局專委張仲杰回應，悠遊卡公司本身有訂定工作場域的性騷防治跟懲戒辦法，女性委員應占委員總數二分之一以上，而目前也有按照此規定，且經詢問悠遊卡公司，性平會召開後的結論，當事人得知後沒提出異議，倘若有該檢討之處，會再跟悠遊卡公司做研究討論。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼控吸毒被硬塞　大小S同步發聲！
快訊／黃子佼點名「有秘密」　唐綺陽正面回應了
快訊／NONO遭影射「車上強吻熊抱女模」　經紀人怒回：沒有印
快訊／「知名搞笑男星」遭控性侵未遂！　車上扯底褲強壓女模
快訊／見面了！　習近平在人民大會堂會見布林肯
快訊／黃子佼自爆「陶姓藝人」過往情事　陶晶瑩發聲了！
黃子佼21年前就爆「要少女脫內衣驗身」　被追問回：妹妹會錯意
微博炸了！熱搜一整排「黃子佼」　破1千萬人討論

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馬防部官兵沙灘寫沒肉吃「非事實」　監察院調查報告：國防部應檢討

87.9%民眾要國健署加速加熱菸審查　杜絕非法攜帶入境與販賣亂象

馬英九邀訪陸生來台案卡關　蕭旭岑批：蔡政府無限上綱安全問題

傳房號照給沖繩女職員！議員踢爆性騷案　悠遊卡：已調轉業務＋2申誡

侯友宜激鬥綠白　轟賴清德「枉為醫生」、諷柯文哲「風吹就散」

汐止幼兒園案80童檢驗出爐！尿檢全數陰性 1人送質譜儀複檢

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

與夏立言會面談「恢復農產品輸陸」　宋濤：將做妥善安排

MQ-9B無人機情資傳美軍優先使用　空軍駁斥：不會先交美方

「世事如棋、乾坤莫測」　侯友宜談民調老三：一不是一、三不是三

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

金門高中畢業歌《下一幕》　充滿校園青春...網讚：感動

馬防部官兵沙灘寫沒肉吃「非事實」　監察院調查報告：國防部應檢討

87.9%民眾要國健署加速加熱菸審查　杜絕非法攜帶入境與販賣亂象

馬英九邀訪陸生來台案卡關　蕭旭岑批：蔡政府無限上綱安全問題

傳房號照給沖繩女職員！議員踢爆性騷案　悠遊卡：已調轉業務＋2申誡

侯友宜激鬥綠白　轟賴清德「枉為醫生」、諷柯文哲「風吹就散」

汐止幼兒園案80童檢驗出爐！尿檢全數陰性 1人送質譜儀複檢

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

與夏立言會面談「恢復農產品輸陸」　宋濤：將做妥善安排

MQ-9B無人機情資傳美軍優先使用　空軍駁斥：不會先交美方

「世事如棋、乾坤莫測」　侯友宜談民調老三：一不是一、三不是三

小貨自撞山壁車頭嚴重變形　駕駛受困...勇消撐開車體救人

台灣很有錢！卻活出全球最慘的樣子　部落客說重話示警了

全台第3家店！師大鹹酥雞人氣店插旗板橋後站商圈

收編躺腿上示愛！萌貓「手比愛心」瞇眼笑　媽融化：好可愛喔

平鎮黃金二游、十年投捕搭擋明星賽聚首　江坤宇：好期待！

女議員遭「馬頭重槌」秒倒地！驚悚影片曝...網見傷勢直呼奇蹟

高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

28歲男深夜闖進醫院　保全巡邏發現他「性侵3名女病患」報案

傑尼斯「新銳世界男團」Travis Japan首撲台！　7月登漫博開唱

快訊／遭黃子佼爆「吸毒嗑藥」！　大小S發聲否認：保留法律追訴權

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

政治熱門新聞

柯文哲真有機會選上總統？　他看民調曝：民意炸彈即將要被引爆

加熱菸審查怠速？海關抓非法攜帶入境　3個月查獲1.8萬條

她選上不就職！富里鄉長補選　「外地人」當選

罵髒話、比中指　徐巧芯嗆：剛好而已

柯文哲民調衝第一卻喊「看看就好」　他分析：知道是危機

汐止幼童未檢出BZD　賴品妤轟侯友宜子弟兵

侯友宜TVBS民調23%　吳子嘉點出2問題

柯文哲民調第一！親赴基隆拔樁對決賴

力挺侯友宜！　游淑慧嘆國民黨風氣：這樣子誰來選都不會贏

賴清德為何掉到第二？　媒體人分析：誤判「下架民進黨」的決心

他揭柯文哲成功3大主因　曝「這點」賴清德做不好、侯友宜追不上

影／賴清德邀羅森伯格遊台南

幼教總會喊「老師不餵藥」！家長炸鍋　新北：親師生信任很重要

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

更多熱門

相關新聞

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環

MeToo風暴從朱學恆一路延燒到娛樂圈，稍早黃子佼發出3段影片，拉不少藝人下水後即上演「送醫風波」，讓不少民眾線上吃瓜。對此，律師林智群則是發文寫下從名嘴朱學恒被爆強吻事件後，不少名人接連被爆牽扯性騷的順序。

黃子佼爆性騷　主持工作被換

黃子佼爆性騷　主持工作被換

黃子佼「3段影片」懶人包

黃子佼「3段影片」懶人包

職場遇到性騷擾怎麼辦？

職場遇到性騷擾怎麼辦？

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

關鍵字：

北市台北市台北市議會林延鳳悠遊卡悠遊卡公司性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

黃子佼揭和「陶姓藝人」過往情事

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面