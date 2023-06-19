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Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

▲▼黃子佼自拍影片認性騷指控。（圖／翻攝自臉書）

▲黃子佼自拍影片認性騷指控。（圖／翻攝自臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

MeToo風暴從政治圈朱學恆一路延燒到娛樂圈，知名主持人黃子佼今（19）日遭影射性騷後，中午發出3段影片道歉，影片中他大暴走拉了不少藝人下水。對此，律師林智群則是發文寫下從名嘴朱學恒被爆強吻事件後，不少名人接連被爆牽扯性騷的順序。

林智群律師臉書寫下，「朱學恆大罵性騷擾，朱學恆被爆性騷擾」、「朱凱翔指責朱學恆性騷擾，朱凱翔被爆性騷擾」、「宥勝被爆性騷擾，黃子佼不願意同台」、「譴責宥勝的黃子佼被爆性騷擾」。Metoo運動如同骨牌效應一樣不斷延燒，也讓律師直呼：像小時候會收到奇怪的信，信裡寫你要再寫一樣內容的信寄給3個人，才能躲過惡運。

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▲林智群律師發文。（圖／翻攝自林智群臉書）

▲林智群律師發文。（圖／翻攝自林智群臉書）

家醫科醫師吳承羲則在臉書粉專「東村誠醫師的診療室」發文，認為事情從糟糕變成難以理解，宥勝爆完換黃子佼，直呼黃子佼拿下假髮的樣子，讓他想起《大佛普拉斯》裡面的戴立忍，並呼籲「人，最重要的就是平安」。然後他直接在道歉影片開地圖砲，把大小S、具俊曄、柳翰雅等人，同一掛綜藝咖全部拖下水，讓事情全部攤在陽光下。

吳承羲醫師也感慨從小看的綜藝節目和台灣影視圈，竟然是由這樣的人所把持。在享受鎂光燈、明星光環的同時，不但沒有起到社會教育與向善為善的作用，卻是如此的濫用特權、敗壞風氣和扭曲價值觀，非常的令人痛心，「希望這一切能夠攤在陽光下，讓曾經做錯的人能夠懺悔，受傷的人能得到治癒」。

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