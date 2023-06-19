黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」：我就是要說，管你去死

▲黃子佼自拍影片認性騷。（圖／翻攝自Facebook／黃子佼）

記者曾筠淇／綜合報導

今（19）日有女網友爆料曾被一名已婚男主持人強吻、拍裸照，事後黃子佼發布影片承認就是他，並接連點名大小S、姓「賈」的、夏宇童等人。影片曝光後，不少網友都直呼，「自己問題還拉那麼多人下水」、「真的很爛也很會牽拖 ，自己做錯事還要把你媽劈腿事情扯進來」。

針對被指控性騷擾，黃子佼發布影片表示，「早期那個我真的是王八蛋，可是早期那個我也是身邊有很多王八蛋，帶我走到現在」。接著他接連點名好幾位藝人，包含大小S、姓「賈」的、夏宇童、唐綺陽、吳宗憲等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃子佼一一點名，直言「為什麼他們可以逃過這一切？」為什麼很多藝人都可以若無其事的紅下去？「只是因為他們不是me too？我不管我就是要說出來，我管你去死，反正也沒人管我去死」。

黃子佼也說，「這些陰影我都放在心裡，我也留下很深的傷痕，我也不會說啊。現在大家都在說啊！大家都死好，還有很多懸案」，如果他逃不過，為什麼其他人可以逃過？

影片一出，隨即掀起討論，不少網友直呼，「所以你想表達的是，大家都不是完美的人，大家都有犯錯，但是別人沒有被揭穿、逃過，然後你卻被揭穿、逃不過，進而覺得想拖別人下水、要死大家一起死的概念嗎」、「後面這些真的沒有必要呢！道歉就好 ? 很難嗎」、「好好道歉很難嗎？聽完覺得只是想合理化自己的行為還有轉移焦點而已」、「為什麼不能只說自己的事，你的祕密被翻出來就要把別人也拖下水，真的對你很失望」。

不過，黃子佼稍早發布的三段影片均已刪除。另針對黃子佼的指控，大小S經紀人回應，對大小S所有不實言論，經紀公司將採取法律途徑。