黃子佼「3段影片」懶人包　早期是王八蛋、跟妻小道歉

▲黃子佼影片目前已無法查看。（圖／翻攝自Facebook／黃子佼）

記者曾筠淇／綜合報導

今（19）日有女網友爆料曾被一名已婚男主持人強吻、拍裸照，事後黃子佼發布影片承認就是他。不過隔了約1小時，3段影片均已無法查看，疑似已全部刪光。而粉專「請說人話」則整理出懶人包，讓大家了解影片大致內容。

稍早粉專「請說人話」發文整理出「黃子佼大暴走」的懶人包，3段影片整理如下：

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第一段：

1. 媽媽出軌導致內心很多陰影

2. 受到日本A片文化影響

3. me too不應該只檢討性侵性騷，演藝圈很多事情也給他很多陰影

4. 點名大小S、范曉萱、阿雅、周俊偉吸毒嗑藥

5. 在台北上述這幫人邀請他嗑藥，在韓國飯店，具俊燁逼他在浴室嗑藥，這群人在飛碟對面的夜店也都在嗑藥

6. 吳宗憲男女關係混亂欠錢不還

7. 曾國城在古蹟中山堂後台抽菸、喝酒

8. 我不管我就是要說，管你去死

9. 已婚女歌手跟製作人搞在一起

10. 好朋友好兄弟婚內出軌，現在形象還很好

11. 感情路上也受過傷

12. 一位姓「ㄊㄠˊ」的，當年打死不認

13. 一位姓「ㄐ一ㄚ ˇ」的，明知黃喜歡的是蔡燦得，還倒追黃，突然間又分手消失

14. 夏宇童明明在一起死不承認

15. 這一切都造成他的傷痕

16. 對不起身邊的人，太太都不知情，但認識太太後他已改過自新，絕對沒有對不起太太

17. 每個人的傷痕，不是只有性騷

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第二段：

1. 跟女兒太太道歉

2. 感謝這幾年支持他的人，他真的已經改過自新了

3. 早期的自己是王八蛋，但身邊也很多王八蛋，例如大小S

4. 人人都有祕密，唐老師沒有祕密嗎？

5. 請大家幫我照顧我想照顧的人

​

第三段：

1. 耿如與女兒還年輕，請大家多幫忙

2. 自己活該，沒有機會重來

3. 硬要把結痂的傷疤掀開來，會流血

4. 自己禿頭，掩飾得很累

5. 煽風點火的這些人，難道自己都很坦蕩嗎？

懶人包一出，不少網友都留言表示，「這個不只人設崩壞，人品更是讓我震驚」、「東拉西扯」、「直接一發無情地圖砲」、「我的天啊！有沒有備份」、「資訊量太大」、「血流成河」。也有網友擔心，「他刪影片了？蠻怕他做傻事啊」。

編按：針對黃子佼的指控，大小S經紀人回應，對大小S所有不實言論，經紀公司將採取法律途徑。

本文經粉專「請說人話」授權引用

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