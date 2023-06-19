黃子佼捲性騷風波傳「自殘送醫」　台北長庚回應了

▲黃子佼遭爆性騷，情緒不穩緊急送醫。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

藝人黃子佼捲入性騷擾風波，今（19）日遭一名女子爆料多年前遭強吻、誘拍裸照，黃子佼貼出3段自拍影片毀滅式爆料後，傳出揮刀自殘，被送往長庚醫院。對此，院方表示，不便回應，請向經紀公司或家屬查證確認。

MeToo風潮燒進演藝圈，性騷事件連環爆，黃子佼遭爆料後自拍影片承認、道歉，同時還毀滅性爆料，一連扯出13名藝人醜聞，隨後話鋒一轉，還稱女兒「不記得有這個父親滿好的」，並要大家「幫忙照顧所有我想照顧的人」，嘆氣後隨即關閉鏡頭。

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隨後不久黃子佼3段自白影片均遭到刪除，臉書粉專也關閉，並傳出疑似自殘送醫，傷勢集中左側，但經緊急送醫治療後，目前生命徵象穩定。轄區警方表示，後續將依規定通報社會局進行關懷輔導。

有關藝人黃子佼是否送往台北長庚醫院就醫，院方表示，基於醫療法，院方不方便做任何回應，請向經紀公司或家屬查證確認。

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