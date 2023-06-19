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妓女半裸陳屍路邊！案懸45年偵破　80歲翁「車上掐死後丟包」

▲ （示意圖／取自視覺中國CFP）

▲ 柯特在車上被掐死後丟包路邊。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國1974年發生一起兇殺案，一名22歲妓女遭人掐死後半裸陳屍路邊，路人乍看還以為是一塊破布。這起案件多年無法偵破，直到45年後DNA鑑定取得進展，警方才鎖定她生前最後一名恩客，如今已是高齡80歲的男子，近日被陪審團認定有罪，將於23日被判刑。

根據《鏡報》，檢方12日在法庭上指出，從事性工作的22歲女子柯特（Eileen Cotter）1974年6月1日被發現半裸陳屍於倫敦北部伊斯林頓，臉部朝上，內褲和緊身衣被脫到腿部，臀部外露，且手提包、眼鏡和鞋子都不翼而飛。

她陳屍的地點是性工作者常出沒的地帶，一名居民當時以為是「一塊破布」，另一名居民路過時才發現是屍體，趕緊通知柯特的父親報警。驗屍結果顯示，柯特遭人掐死且臉部被毆打，眼睛發黑瘀青。

這起事件許久無法偵破，直到2019年因DNA鑑識技術進步重新審理，鑑定當年從屍體上採集的樣本，發現死者身上2個部位的DNA樣本與當時31歲的男子阿佩爾格倫（John Apelgren）吻合，但她的內衣和衣服上卻沒有。

檢方說明，這是因為阿佩爾格倫是當天最後一個和死者性交的人，死者還未將衣服穿上就被毆打並勒死，接著屍體被從車上丟包。

阿佩爾格倫起初堅稱不認識死者且否認買春，僅稱婚後曾與4名女性有過婚外情，柯特可能是其中之一，但後來又否認。

陪審團還得知，他1972年在自己的婚禮上曾性騷擾一名18歲女賓客，受害者直到阿佩爾格倫離婚後才告訴他的前妻史密斯（Ann Smythe），警方調查柯特遇害案過程中與史密斯談話才得知此事。

如今高齡80歲的阿佩爾格倫16日被判1974年犯下過失殺人罪及1972年犯下猥褻罪，判決結果將於23日出爐。

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