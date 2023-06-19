　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

整頓軍紀！　大陸頒解放軍領導幹部「交往行為規範」

▲習近平以中央軍委主席身份視察部隊。（圖／翻攝解放軍報）

▲習近平以中央軍委主席身份視察部隊。（圖／翻攝解放軍報）

記者鄭思楠／綜合報導

據《解放軍報》報導，經中共中央軍委批准，中共中央軍委政治工作部、紀律檢查委員會近日印發《軍隊領導幹部社會交往行為規範》，對相關人員在機構、人員，親友交往，及網路社交平台虛擬交往等八方面的交往行為提出要求規範，督促淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

規範中稱，堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，深入貫徹中共總書記習近平的強軍思想，貫徹落實全面從嚴治黨（中共）、全面從嚴治軍（解放軍）要求，著眼加強軍隊領導幹部教育管理監督。

規範進一步要求，對大陸軍隊領導幹部與地方黨政機關和有關單位及其人員，企業（事業單位）及其相關人員，社會團體，新聞媒體、理論研究和學術交流機構及相關人員，少數民族和宗教組織及信教群眾，國（境）外各類組織、機構、人員，親友交往，以及網路社交平台虛擬交往等八個方面交往行為提出明確要求、作出具體規範。

規範強調，中共各級黨委應當加強軍隊領導幹部社會交往管理，履行好主體責任，政治工作部門、紀檢監察機關應當履行監督責任，及時發現和糾治違規違紀違法問題，對失職失責的中共黨組織和領導人員嚴肅問責，督促領導幹部加強黨性修養，強化自我約束，不斷淨化社交圈、生活圈、朋友圈，自覺做到交往有原則、有界限、有規矩。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／國道1死1命危　7家屬跪遺體痛哭：拜託先救啦
宥勝「神預言翻車下場」尷尬了！　被女學生狂撩起生理反應
快訊／國3聯結車撞緩撞車！　2工人「1死1命危」
手搖飲店「買1送3」可累送　只限今天
快訊／國道緩撞車被撞　2工人慘困車底搶救中
快訊／高雄4醫不當使用「苯巴比妥」　至少20名幼童受影響
快訊／警匪對峙2hrs！歹徒「連開3槍」　現場起獲4把槍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸總理李強訪問德國　強調雙方深入交流、維護國際供鏈穩定

整頓軍紀！　大陸頒解放軍領導幹部「交往行為規範」

分屍案名媛蔡天鳳出殯　粉色系靈堂擺「最美沙龍照」送最後一程

地鐵女員工疑遭醉漢「月台上當眾猥褻」　強壓身下畫面曝

王毅會見布林肯！　預料「台灣問題」仍是中美角力焦點

長期受家暴！人妻「為護兒」連刺尪3刀　法院判無罪：正當防衛

陸1至5月高技術製造業投資增長12.8％　電池「新三樣」出口增超50％

福建向金門供水近5年「日供水量翻倍」　實驗員親揭水質誤差原因

港麥當勞員工被責罵「切肉刀怒砍經理」　小朋友慶生目擊崩潰尖叫

大四兒出社會實習「月薪6萬元」！媽媽聽完笑到發抖：終於能退休

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

等行人過馬路遭休旅車猛叭　他搖車窗狂罵+檢舉：有人啦

陸總理李強訪問德國　強調雙方深入交流、維護國際供鏈穩定

整頓軍紀！　大陸頒解放軍領導幹部「交往行為規範」

分屍案名媛蔡天鳳出殯　粉色系靈堂擺「最美沙龍照」送最後一程

地鐵女員工疑遭醉漢「月台上當眾猥褻」　強壓身下畫面曝

王毅會見布林肯！　預料「台灣問題」仍是中美角力焦點

長期受家暴！人妻「為護兒」連刺尪3刀　法院判無罪：正當防衛

陸1至5月高技術製造業投資增長12.8％　電池「新三樣」出口增超50％

福建向金門供水近5年「日供水量翻倍」　實驗員親揭水質誤差原因

港麥當勞員工被責罵「切肉刀怒砍經理」　小朋友慶生目擊崩潰尖叫

大四兒出社會實習「月薪6萬元」！媽媽聽完笑到發抖：終於能退休

抓到了！高雄名醫用苯巴比妥被停業　網傳「幼兒吃神藥乖乖睡」

返鄉出遊看這圖！端午連假「午後雷雨區漸增」　周末雨區最廣

綠生活非口號！花蓮社區減碳創意餃競賽　徐榛蔚：都是狠餃色

熱火搶輸太陽原因曝！　改「全力追求里拉德」搭巴特勒

糗！騎士停等紅燈手機掉了　彎腰撿拾誤催油門衝撞機車

今晚威力彩飆6.2億！「4星座、4生肖」最有機會抱走頭獎

端午連假吃爆！　超商連4天「霜淇淋買1送1」口味任遠

前議員集體貪污　劉邦友血案唯一活口鄧文昌無罪！呂邱葉有罪定讞

宥勝、蕾拉捲性騷風波！律師打臉「這名句」轟：和朱學恒一樣噁

洄瀾新秀初賽結果出爐！6組隊伍爭霸　站上嘉年華及跨年舞台

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

大陸熱門新聞

兒出社會實習月薪6萬！媽媽爽到發抖

麥當勞員工被罵　切肉刀怒砍經理

陸向金門供水5年「日供水量翻倍」

蔡天鳳被害近4個月　明天終於要火化

30歲女參加同學會！揹「普通包包」被看不起

貨車翻車40噸滾燙瀝青灑下　母子路過慘活活燙死

女舉牌求復合　前夫爆料逆轉

地鐵女員工疑遭醉漢月台上當眾猥褻　強壓身下畫面曝

港女來台撕掉入國申請表！身分是校長

人妻「為護兒」連刺尪3刀　法院判無罪：正當防衛

王毅會見布林肯！　

她裸體躺床遭陌生男刷卡闖入　酒店：開錯房

分屍案名媛蔡天鳳出殯 粉色系靈堂擺「最美沙龍照」送最後一程

陸行動支付「可綁境外卡」了！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

宥勝遭踢爆性騷　「機智CP」周曉涵發聲：怎可能沒遇過

宥勝「靈修後」突告白！蕾媽從兄弟變情人

楊敬敏爆出軌道歉：將離開球場

韓網紅直播中輕生「搶救1周不治」

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

直擊／楊丞琳內褲被扯當眾尖叫！　李榮浩包廂全目睹

Jennie「站台上發呆」影片瘋傳！

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

宥勝跨坐揉胸「道歉沒用」！　律師早看穿：恐涉強暴未遂

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

即／高雄恐怖命案！男「吊掛3樓高陸橋」詭異亡

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面