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海軍士兵強襲女車友下體！忠烈祠前歉竟喊：妳很溼　超慘下場曝

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲女車友車聚時遭到邱姓軍人性騷、猥褻 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者劉人豪／台北報導

一名邱姓海軍補給兵，因性騷未滿18歲的女車友，不但趁著獨處時襲擊臀部，更在民宿的陽台內強吻、愛撫，事後還傳送鹹濕訊息，氣得女車友一狀告上法院，不僅被判刑也被軍方核定退伍，邱男不服提行政訴訟，台北高等行政法院認定軍方處分並無違誤，將邱男之訴駁回。

邱男2021年間在西子灣的防波堤與車友相聚，期間趁著女車友與人聊天之時，伸手觸碰了對方臀部，隔了大概約1小時，看到女車友正在下車，又伸手襲臀成功，連續2度騷擾得逞。邱男犯案後食髓知味，2週後車聚相遇時，竟然又趁著獨處的機會，在民宿陽台侵犯女車友，做出強吻、襲胸等動作，還將手伸入她私處裡面。

隔了數天以後，邱男傳訊息致歉，女車友則要求到忠烈祠當面道歉。沒想到邱男竟然得寸進尺，發送「妳的內褲太ㄅㄠˊ」、「當天晚上我對妳的感覺如何」、「可是我感覺妳其實蠻享受的」、「其實妳很濕」等話語，氣得女性友人不再容忍，一狀告上法院。

高雄高分院審理後認為，邱男愛慕女車友，卻不用正當的方式追求，為逞一己私慾，藉著車友關係數次不當肢體接觸、性騷擾及強制猥褻，造成小美身心困擾、對異性感到恐懼。考量雙方達成和解，高分院法官依照2宗性騷、1宗強制猥褻罪，判刑7個月及拘役30天，而邱男也因1年內被記4大過汰除退役，但邱男不服提行政訴訟，要求撤銷判決。

台北高等行政法院認為，邱男因違失行為，經懲罰評議會決議記大過1次、1次、2次之懲罰，邱男因1年內累計記大過3次以上，核定邱男退伍於法並無不合，判決駁回邱男的請求。

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