室友睡衣「1周換1次」！她一曝頻率被轟慘　一票反挺：管太多

▲多久洗一次睡衣爆論戰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

睡衣多久換一次？竟讓她和室友形成兩派！一位女網友表示，最近跟室友討論「睡衣多久換一次才算正常？」結果她一說自己一個半月換一次，秒遭猛烈砲轟「妳怎麼這麼久才換？」貼文一出，有人秒倒抽氣，「拜託不要覺得沒穿出門就不會髒！」但也有人挺原PO，話題意外掀論戰。

這位女網友在Dcard發起閒聊，「睡衣真的需要每個禮拜換嗎…？」說她最近跟室友聊天，討論到「睡衣多久換一次才算正常？」沒想到她卻引來砲火，「像我們宿舍，就有人是一個禮拜換一次，我的話是一個半月換一次，卻被他們猛烈砲轟」，讓她不禁求問其他人的想法，也直呼「不要砲轟我，已經被室友轟到快死了！」

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看到貼文後，有人忍不住倒抽一口氣，「室友說得沒錯啊！就算睡覺穿也是貼著身體，拜託不要覺得沒穿出門就不會髒」、「不懂耶！為什麼大家會介意每天要不要洗頭洗澡，卻不在意衣服要不要每天換啊」、「不要以為洗好澡睡覺穿而已就這樣，睡覺其實也會流汗，皮屑組織這些都會掉」、「我以為每天換才是正常欸！」

但也有網友認為，「皮膚會過敏、會臭的人自然會自己換」、「除非有流汗才會換，但我是洗完澡才穿睡衣，直到穿到某個時候，覺得它好像該洗了才洗」、「我是睡覺不太流汗的人，有時候晚上穿著睡覺，幾個小時而已（講誇張一點可能整晚都有冷氣），我覺得只要背不會長痘痘什麼的，或是身體分泌油脂沒有太嚴重，其實一個月半也是還好。」

其中，還有人則是緩頰，「我是每天換啦！但每個習慣原本就不同，我是怕長背痘，在不影響他人前提下舒適就好」、「室友管太寬，自己的睡衣什麼時候要換、要洗，關他們什麼事」、「該換就換或想換就換，除非是她們覺得你有味道，不然我都覺得管太多。」