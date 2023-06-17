　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

室友睡衣「1周換1次」！她一曝頻率被轟慘　一票反挺：管太多

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲多久洗一次睡衣爆論戰。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

睡衣多久換一次？竟讓她和室友形成兩派！一位女網友表示，最近跟室友討論「睡衣多久換一次才算正常？」結果她一說自己一個半月換一次，秒遭猛烈砲轟「妳怎麼這麼久才換？」貼文一出，有人秒倒抽氣，「拜託不要覺得沒穿出門就不會髒！」但也有人挺原PO，話題意外掀論戰。

這位女網友在Dcard發起閒聊，「睡衣真的需要每個禮拜換嗎…？」說她最近跟室友聊天，討論到「睡衣多久換一次才算正常？」沒想到她卻引來砲火，「像我們宿舍，就有人是一個禮拜換一次，我的話是一個半月換一次，卻被他們猛烈砲轟」，讓她不禁求問其他人的想法，也直呼「不要砲轟我，已經被室友轟到快死了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，有人忍不住倒抽一口氣，「室友說得沒錯啊！就算睡覺穿也是貼著身體，拜託不要覺得沒穿出門就不會髒」、「不懂耶！為什麼大家會介意每天要不要洗頭洗澡，卻不在意衣服要不要每天換啊」、「不要以為洗好澡睡覺穿而已就這樣，睡覺其實也會流汗，皮屑組織這些都會掉」、「我以為每天換才是正常欸！」

但也有網友認為，「皮膚會過敏、會臭的人自然會自己換」、「除非有流汗才會換，但我是洗完澡才穿睡衣，直到穿到某個時候，覺得它好像該洗了才洗」、「我是睡覺不太流汗的人，有時候晚上穿著睡覺，幾個小時而已（講誇張一點可能整晚都有冷氣），我覺得只要背不會長痘痘什麼的，或是身體分泌油脂沒有太嚴重，其實一個月半也是還好。」

其中，還有人則是緩頰，「我是每天換啦！但每個習慣原本就不同，我是怕長背痘，在不影響他人前提下舒適就好」、「室友管太寬，自己的睡衣什麼時候要換、要洗，關他們什麼事」、「該換就換或想換就換，除非是她們覺得你有味道，不然我都覺得管太多。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
北車旁「天降20噸鋼筋」砸車...畫面曝　工人急喊：完了
27歲重機女遭輾捲車底　搶救7天身亡
多米多羅公布「完整對話」　反問琵琶女神：怎麼不貼後面
快訊／「姐弟戀夫妻」墜樓雙亡　驗屍結果曝
台鐵站務員被2女狂毆！「月台打到廁所」躲30分鐘　原因曝光
輾頭瞬間曝！板橋女騎士衝出　撞公車卡輪下命危

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛吃「豬肉1部位」他險心梗喪命！無毒教母驚：膽固醇含量最高

國民媽媽于子育台南演講　「歸零、歸零再歸零」暢談人生經歷

視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

「3星座」下半年苦盡甘來！摩羯遇富桃花　第1名事業突破又發財

豐盛之城優質物產展新竹開展　黃偉哲：讓更多人見到台南好物！

友傳LINE「1習慣」　男大生看了超火！網吼：不能接受

梅雨掰了！下周好熱飆36度　午後陣雨轟2地「端午2天警戒區擴大」

捷運環狀線北環段Y23站　三重集賢路、仁義街至三信路口施工

室友睡衣「1周換1次」！她一曝頻率被轟慘　一票反挺：管太多

幼兒園餵藥案遲未見真相！全教總籲：新北市府速具體說明

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

愛吃「豬肉1部位」他險心梗喪命！無毒教母驚：膽固醇含量最高

國民媽媽于子育台南演講　「歸零、歸零再歸零」暢談人生經歷

視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

「3星座」下半年苦盡甘來！摩羯遇富桃花　第1名事業突破又發財

豐盛之城優質物產展新竹開展　黃偉哲：讓更多人見到台南好物！

友傳LINE「1習慣」　男大生看了超火！網吼：不能接受

梅雨掰了！下周好熱飆36度　午後陣雨轟2地「端午2天警戒區擴大」

捷運環狀線北環段Y23站　三重集賢路、仁義街至三信路口施工

室友睡衣「1周換1次」！她一曝頻率被轟慘　一票反挺：管太多

幼兒園餵藥案遲未見真相！全教總籲：新北市府速具體說明

愛吃「豬肉1部位」他險心梗喪命！無毒教母驚：膽固醇含量最高

希臘750人船難！恐海警隊「拉繩」釀禍　聯合國：多達500人仍失蹤

國民媽媽于子育台南演講　「歸零、歸零再歸零」暢談人生經歷

霍爾經歷心臟不適重返一軍先發　樂天安排曾仁和待命

視察基隆1200月票設施整備　王國材盼能促進節能減碳

地磅站拒安裝遙控器！3男半夜偷裝導致感應器受損...下場出爐

幼兒園案中央扛責竟被污衊「政治操作」　賴清德辦公室怒批新北市：瘋了嗎？

桃市議員徐其萬建議！大園中正東路常態調撥車道　17日起取消

首宗USB線走私K毒！檢警抄6.4kg市價千萬　 檳榔攤成中轉據點

正在使用吹風機！小孩突砸氫氣球「瞬間炸出火球」...驚悚畫面曝

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

生活熱門新聞

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

日本必買10大價差商品曝光　保健食品排第二

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

「2水庫」進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

更多熱門

相關新聞

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

32歲的大胃王YouTuber千千除了拍攝影片，平時也常透過社群網站與粉絲互動。近日千千在臉書分享與男星陳柏霖的合照後，引發網友熱烈討論，不少人都直呼，「千千真的正翻」、「千千我的女神」。

電子郵件「1寫法」被指責沒禮貌！

電子郵件「1寫法」被指責沒禮貌！

定食8「內用1好康」回歸！　一票卻感嘆

定食8「內用1好康」回歸！　一票卻感嘆

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

為何大缺工「還有人待業？」　網揭1關鍵

公司環境好「卻想離職」　網友見1條件勸留

公司環境好「卻想離職」　網友見1條件勸留

關鍵字：

睡衣洗衣服Dcard

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

小賴和製作人關門錄音「傳不明喘氣聲」被正宮抓包

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

獨／僅花50元爽抱4.08億！大樂透頭獎幸運兒現身　中獎彩券曝

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

姊弟戀夫妻離婚仍同居　談分居竟雙亡

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面