神鬼女會計盜走2736萬　法院認證「同類犯罪之最」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓女子曾在新竹市某五金工廠擔任會計，卻利用王姓老闆的信任，到職2個月就開始盜領公司款項，從2012年9月至2019年5月一共盜走2736萬餘元。新竹地院法官認為，呂女的行為手段嚴重程度堪稱同類犯罪行為人之最，日前依偽造有價證券罪判處有期徒刑8年6個月，同時沒收犯案所得，全案仍可上訴。

▲呂女利用職務之便以及老闆的信任，盜領公司款項2736萬餘元。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，呂女2012年9月至2019年5月在王男經營的五金工廠擔任會計兼出納，負責日常收入與支出記載、保管及收付現金、銀行往來等業務，沒想到她卻利用老闆的信任，加上工廠內沒有其他人共同負責財務，到職2個月就出手盜領1萬8000元，第一次得逞之後沒有被抓包，她便開始以每個月1到7次不等的頻率，開始偷偷盜領公司款項。

呂女的慣用手法是在現金帳冊的「收入」欄位，填寫低於當日提領金額的數目，以此方式詐得3個帳戶「銀行支出」欄位與現金帳冊「收入」欄位的差額；此外，她還以老闆的名義偷開空白支票，或是私吞客戶貸款的支票，就連老闆要幫父親償還債務的款項，也被她神不知鬼不覺地拿走。

王男直到2019年5月才發現帳目不對勁，報警之後竟然揪出「內鬼」。呂女到案後坦承犯行，經過多次比對，確認她在工廠任職6年多一共盜領2736萬餘元。

新竹地院法官認為，呂女的行為手段嚴重程度堪稱同類犯罪行為人之最，考量到她已經坦承犯罪，家中還有小孩需要扶養，加上丈夫工作不穩定，家中經濟狀況勉持，最終依偽造有價證券罪判處有期徒刑8年6個月，同時沒收所有犯案所得，全案仍可上訴。