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18LAB烘焙研究所開幕打造甜點殿堂　暑期提供30弱勢生工讀

▲「Feeling18 LAB烘焙研究所」18日開幕運作。（圖／翻攝「Feeling18 Lab-烘焙研究所」臉書粉專，下同）

▲「Feeling18 LAB烘焙研究所」18日開幕運作。（圖／翻攝「Feeling18 Lab-烘焙研究所」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

Feeling18巧克力工房創辦人茆晉「日牂」董事長長期致力培育優秀烘焙專業人才、熱心公益，近日追加創立「18LAB烘焙研究所」，傳授畢生所學之甜點技術、藝術；茆晉「日牂」表示，希望打造一個讓人愛上烘焙藝術，同時也是烘焙愛好者的交流學習場域，更是一個會深受消費者享受甜點、咖啡的幸福所在。

「18LAB烘研所」於18日舉行開幕典禮，參與開幕的貴賓、地方仕紳雲集；業者表示，該所與「feeing18」本店氛圍大不同：以親近自然的角度出發，戶外空間坐擁整排高聳落羽松，店內裝潢以冷調銀黑灰系為主，搭配大面透過落地窗與植卉空間設計，帶給顧客質感品味的愜意享受，再加上運用烘焙實驗室的器皿成裝甜點與飲品，更將概念店的質感呈現出來，令人耳目一新。

▲「Feeling18 LAB烘焙研究所」18日開幕運作。（圖／翻攝「Feeling18 Lab-烘焙研究所」臉書粉專）

▲「Feeling18 LAB烘焙研究所」18日開幕運作。（圖／翻攝「Feeling18 Lab-烘焙研究所」臉書粉專）

「Feeling 18」在2006年由網路發跡，以18度C為名創立品牌，並在2014年正式更名 「Feeling 18」；茆晉「日牂」指出，今年新成立的18LAB烘研所結合烘焙的藝術和科學，並將傳統與創新結合，呈現出獨一無二的甜點饗宴，並由經驗和專業知識豐富烘焙師傅們運用最好的材料和技術，結合百香果、甘蔗煙燻的火腿等當地原料，創造出一道道令人垂涎欲滴的烘焙甜點，也誠摯歡迎想圓夢的夥伴投入。

▲「Feeling18 LAB烘焙研究所」18日開幕運作。（圖／翻攝「Feeling18 Lab-烘焙研究所」臉書粉專）

埔里鎮長廖志城表示，feeling18是台灣甜點界的先驅，每次推出的作品都讓人驚艷，這次為培育更多專業的烘焙人才，也廣發英雄帖歡迎大家加入；茆晉「日牂更長期支持公益，將於寒暑假期間開放30名以上弱勢清寒家庭之學生，到feelinig18進行短期工讀，讓他們除能在放假回來陪伴家人，也能賺取生活費，貼補平時外出求學的開銷，同時提早接觸到不一樣的職場學習經驗，精神與付出由衷令人感佩。

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