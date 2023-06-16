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璟御生技摘世界品質獎　助「國球」發光　公益捐贈少棒隊

▲▼璟御生技攜手吉田開發建設，公益捐贈旗下世界品質獎商品「御金膏」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲璟御生技董事長朱璨詮、吉田開發建設副總蔡耀德、璟御生技總經理孫小喬、新北市立二重國中棒球隊、新北市立福營國中棒球隊，期許台灣國球能再次展現台灣之光。（圖／記者李毓康攝，下同）

文／璟御生技提供

為支助與推廣台灣棒球運動，璟御生技今（16）日，攜手吉田開發建設，公益捐贈300組璟御生技旗下世界品質獎商品-「御金膏」，提供新北市立二重國中棒球隊、新北市立福營國中棒球隊的選手們在訓練時使用，為孩童們打氣！

▲▼璟御生技攜手吉田開發建設，公益捐贈旗下世界品質獎商品「御金膏」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼璟御生技今（16）日，攜手吉田開發建設，公益捐贈300組「御金膏」，提供新北市立二重國中棒球隊、新北市立福營國中棒球隊的選手們在訓練時使用。

▲▼璟御生技攜手吉田開發建設，公益捐贈旗下世界品質獎商品「御金膏」記者會。（圖／記者李毓康攝）

璟御生技董事長朱璨詮表示，璟御生技旗下明星商品-「御金膏」榮獲2023 Monde Selection國際品質標章-世界品質獎「銀牌」殊榮，成就生技研發品牌台灣之光，棒球運動同樣是台灣的「國球」，透過此次的公益捐贈給予少棒選手們使用，舒緩運動後的壓力，能表現更亮眼的成績，再創國球下一位台灣之光。

▲▼璟御生技攜手吉田開發建設，公益捐贈旗下世界品質獎商品「御金膏」記者會，左為璟御生技董事長朱璨詮、吉田開發建設副總蔡耀德(中)、璟御生技總經理孫小喬(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲吉田開發建設副總蔡耀德（中）。

吉田開發建設副總蔡耀德指出，棒球是一個很高強烈運動，常常會有受傷情事，運動傷害容易影響選手未來發展，很感謝璟御生技幫助少棒隊在運動訓練時的輔助，吉田開發建設公司也會贊助選手們部分經費，共同為台灣棒球奠定根基。

▲▼璟御生技攜手吉田開發建設，公益捐贈旗下世界品質獎商品「御金膏」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲璟御生技天然草本「御金膏」榮獲2023 Monde Selection國際品質標章-世界品質獎「銀牌」殊榮。

國際品質標章是由Monde Selection所頒布的評鑑認證。Monde Selection是1961年成立於比利時的國際品質研究機構，在今年邁向60週年，從成立以來掌握了評估產品品質的獨特方法，每年為了確保獨立的產品品質檢測，會根據個品項類型，精心挑選全球上百位在該領域富含經驗的專業人士組成專家小組，同時也有第三方公正實驗室對產品進行評鑑和測試。

▲▼璟御生技攜手吉田開發建設，公益捐贈旗下世界品質獎商品「御金膏」記者會，左為璟御生技董事長朱璨詮、璟御生技總經理孫小喬(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲璟御生技董事長朱璨詮（左）。

璟御生技董事長朱璨詮說，該公司努力著墨在台灣草本研究上，「御金膏」是該公司旗下品牌最新研發的產品之一，自許願若是得獎，將為回饋國內棒球運動，而今願望實現，也勢必將最好的產品公益回饋給需要的群體。朱璨詮強調，從事電視購物相關產業已經18年，許多民眾面對酸痛或皮膚相關問題，長時間使用類固醇或西藥止痛產品容易造成肝腎負擔，尤其年長者及幼兒肌膚較為敏感，御金膏是草本天然的保養按摩霜，內含德國專利抗敏癢ClamYang，且不含西藥成分與類固醇，採以高級面霜保養品做基底導入，提供消費者安心健康的保養新思維。

▲▼璟御生技攜手吉田開發建設，公益捐贈旗下世界品質獎商品「御金膏」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲璟御生技成功將傳統台灣草本青草膏以創新科技在世界發光，成就另類台灣之光。

▲▼璟御生技攜手吉田開發建設，公益捐贈旗下世界品質獎商品「御金膏」記者會。（圖／記者李毓康攝）

璟御生技總經理孫小喬欣慰提到，璟御生技在所有同仁及研發團隊的努力下，2022年「活力酵素」榮獲世界品質銀銅獎、「璟御黃金膠」榮獲米其林二星最佳風味獎，今年「御金膏」再度獲得世界品質銀牌獎殊榮，這是對璟御生技產品卓越品質的肯定和讚揚。未來，將持續秉持謙卑堅持品質的原則，創造出更多的優良產品，為教育公益努力，成為未來主人翁的後盾。

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