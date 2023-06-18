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民進黨稱「軍公教都是米蟲」　侯友宜爆氣：當選總統會撥亂反正

▲▼國民黨總統參選人侯友宜參加「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜參加「黃埔建軍/建校迎百年」系列慶祝活動啟幕式。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（18）日出席「黃埔建軍建校迎百年」活動，向在場眾多退伍將官及家屬致詞時，痛批年金改革不公不義，民進黨這幾年還利用媒體撲天蓋地稱「軍公教都是米蟲」。侯因此承諾，只要當選總統，對退休公教軍警的不公不義，他一定站出來「撥亂反正」。

侯友宜致詞表示，陸軍官校以親愛精誠作為愛國志節，面對所有挑戰毫無懼怕，努力守護中華民國、台澎金馬，這跟他從事警察工作，從進警察大學校訓是誠；警校跟軍校第一個校長都是先總統蔣公；接任第17任警察大學校長，校園裡面還有親愛精誠題字；當警政署長時，一進門也是親愛精誠，「所以我們警校軍校的所有校友們，都是系出同門！我們都是黃埔子弟！」

侯友宜呼籲，所有人「你心中有我，我心中有你」只有一個信念就是守護中華民國。他痛批，當前民進黨執政最缺乏就是愛國精神，而這也是他作為國民黨總統參選人的精神。他表示，自己在公職服務43年，國家最重要的是軍公教警消移民海巡，這塊基石讓國家不管對內對外能夠安定，他們毫無懸念的願意站出來為國家犧牲奉獻，是因為國家給他們尊嚴，做他們的後盾，讓他們毫無懼怕、無後顧之憂的往前走。

侯友宜痛批，民進黨這幾年在執政的過程當中，利用媒體撲天蓋地說了一句話「軍公教都是米蟲」，製造階級對立衝突，撕裂了族群的仇恨，「這樣執政之下我們還可以忍受嗎？」他表示，這幾年知道大家的歲月過得很辛苦，通膨物價上漲，很多一生為國家奉獻犧牲的人，所有退休公教軍警沒有辦法受到完善照顧，沒有辦法在晚年安靜過日子。

侯友宜抨擊，政府一直怪退撫基金不夠，但政府才應該好好檢討，把8400億前瞻預算（按：實為8800億），把8400億防疫預算，以及新南向的的250億預算，好好的想一想錢用到哪裡？如果浪費了，他會好好在退撫法修改的過程當中照顧退休公教軍警，讓政府隨著通膨調整，讓他們過一個有尊嚴的晚年。

侯友宜強調，自己警察出身，國家最重要的力量就是在座的退休公教軍警，如果沒有把他們照顧好，未來有誰肯站出來為國犧牲？他因此承諾，只要當選總統，對退休公教軍警的不公不義，他一定站出來力挺，讓它「撥亂反正」！

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